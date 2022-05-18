Futbolsever genç kadına yüzlerce kişinin arasında cinsel taciz! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı - Haberler

İngiltere'de geniş bir çevre tarafından tanınan sosyal medya fenomeni ve Chelsea taraftarı Astrid Wett, geçtiğimiz hafta Chelsea ile Liverpool arasında oynanan FA Cup mücadelesi nedeniyle Wembley Stadyumu'na gitti.

SÖYLEŞİ YAPTIĞI SIRADA TACİZE UĞRADI

Astrid Wett, stat önünde bir futbolsever ile yaptığı söyleşi sırasında cinsel tacize uğradı. Astrid Wett'e arkadan yaklaşan bir taraftar, genç kadının kalçasına vurduktan sonra yine aynı şekilde ağır adımlarla yürüyerek bölgeden uzaklaştı.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Yaşananlar karşısında ne yapacağını bilemeyen ve olayın şokuyla donup kalan Astrid Wett'in şaşkınlığı yüzüne de yansıdı. Genç model anbean kaydedilen bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak destek istedi.

GELEN YORUMLARA SİNİRLENDİ

Wett'in paylaşımının ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, genç modele yönelik "Sen bunu hak ettin" tarzında yorumlarda bulundu. Olumsuz yorumlara sinirlenen Wett bir paylaşımda daha bulunarak, "Tacizi hak ettiğimi söyleyen herkes bu tacizin bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

ŞİKAYETTE BULUNACAK

Diğer yandan Astrid Wett'in yaşadığı taciz olayına ilişkin, elindeki görüntüleri de alarak polis merkezine şikayete gittiği öğrenildi.