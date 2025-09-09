Fransa'da Başbakan François Bayrou Hükümeti Güvenoyu Alamayarak Düştü

FRANSA'da Ulusal Meclis'te yapılan oylamada güvenoyu alamayan Başbakan François Bayrou hükümeti düştü.

Ulusal Meclis'te yapılan güven oylamasında, Fransa'da yaklaşık 9 aydır görevde olan Başbakan François Bayrou liderliğindeki hükümet, çoğunluğu sağlayamayarak düştü. Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet'in yaptığı açıklamaya göre, oylamada 589 milletvekilinden 194'ü hükümete destek verirken, 364'ü aleyhte oy kullandı, 15 milletvekili ise çekimser kaldı. Bayrou'nun bugün, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunması bekleniyor.

Fransa'da 1958'den bu yana hükümetler 41 kez güven oylamasına giderken, ilk kez bir hükümetin kendi talebiyle başvurduğu güven oylamasında parlamentodan yeterli desteği alamayıp görevden düştüğü kaydedildi. Bayrou, bazı resmi tatillerin iptal edilmesi ve yaklaşık 43 milyar avro tasarruf öngören 2026 bütçe planının tartışılmasından önce hükümetini güven oylamasına sunma kararı almıştı.