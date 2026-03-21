Fitch: Hürmüz Boğazı 6 ay kapalı kalırsa petrol fiyatları ortalama 120 doları görebilir

Fitch: Hürmüz Boğazı 6 ay kapalı kalırsa petrol fiyatları ortalama 120 doları görebilir
Fitch Ratings, Hürmüz Boğazı'nın 6 ay boyunca kapalı kalması durumunda Brent petrol varil fiyatının ortalama 120 dolara ulaşabileceğini açıkladı. Boğaz'ın kapanması, petrol geçiş hacminde günlük 15 milyon varil kayba yol açabilir.

ULUSLARARASI kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Hürmüz Boğazı'nın 6 ay boyunca fiilen kapalı kalması durumunda Brent petrolün varil fiyatının, bu yıl ortalama 120 doları bulabileceğini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın 6 ay boyunca fiilen kapalı kalması halinde Brent petrolün varil fiyatının 2026'da ortalama 120 dolara, 3 ay kapalı kalması durumunda ise 100 dolara ulaşabileceği kaydedildi. Açıklamada, Brent petrolün ortalama varil fiyatına ilişkin 2026 yılı temel beklentisinin 70 dolar olduğu aktarılarak, bu tahminin savaş öncesinde piyasadaki arz fazlası nedeniyle 63 dolar olduğu hatırlatıldı.

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının petrol geçiş hacminde günlük 15 milyon varil kayba yol açmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, buna karşın çok küçük hacimlerin Boğaz'dan geçmeye devam etmesinin beklendiği vurgulandı. Açıklamada, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların devam edeceği ve jeopolitik risk priminin yüksek olduğu da ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi

ABD'den sürpriz İran kararı
İran gizli silah mı kullandı? 4 bin kilometre uzaktaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldılar

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Gizli silah devreye alındı
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye'ye füze fırlatmadık

İran'ın dini liderinden Türkiye'yi yakından ilgilendiren açıklama
Rusya'nın, ABD'ye 'Ukrayna şartıyla' İran'a istihbarat desteğini kesmeyi teklif ettiği öne sürüldü

Putin'den Trump'a "İran" teklifi: İstihbarat desteğini keserim ama...
Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın

"Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın"
Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek

Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye'ye füze fırlatmadık

İran'ın dini liderinden Türkiye'yi yakından ilgilendiren açıklama
NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa'ya tahliye etti

İran'ın her gün vurduğu ülkede kritik gelişme! Tüm askerler çekildi
ABD ordusu, İran'daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu

İran'ın can damarını böyle kestiler