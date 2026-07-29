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Fed faiz oranını sabit tuttu

Fed faiz oranını sabit tuttu
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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu.

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) yapılan açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Fed'in iki temel görevini desteklemek amacıyla federal fon oranı için hedef aralığını yüzde 3,50-3,75 seviyesinde tutma kararı aldığı belirtildi. Faiz oranının sabit tutulmasına ilişkin kararın 3'e karşı 9 oyla alındığı bildirildi. Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan yüksek belirsizliğe rağmen ekonomik faaliyetin sağlam bir hızla genişlediği kaydedilen açıklamada, istihdam artışının iş gücündeki büyümeyle paralel seyrettiği ve işsizlik oranının çok az değiştiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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