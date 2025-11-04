Eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney Hayatını Kaybetti

Haberler

ABD'nin eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney, uzun süredir mücadele ettiği kalp rahatsızlıkları nedeniyle 84 yaşında yaşamını yitirdi. Cheney, 2001-2009 yılları arasında George W. Bush yönetiminde görev yapmış ve Irak Savaşı gibi önemli olayların mimarlarından biri olarak görülmüştü.

İlk kalp ameliyatını 37 yaşında olan Cheney'ye, 20 ay nakil için bekledikten sonra 2012 yılı mart ayında uygun organın bulunmasının ardından Virgina Eyaleti'ndeki Inova Fairfax Hastanesi'nde kalp nakli ameliyat yapılmıştı.

George W. Bush yönetimi sırasında yardımcıydı

ABD Başkan Yardımcılığı görevini, George W. Bush yönetimi sırasında 2001-2009 yılları arasında yapan ve "tarihin en güçlü başkan yardımcısı" şeklinde anılan Cheney, 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından ABD'nin "teröre karşı savaş" olarak bilinen küresel güvenlik ve dış politika doktrinlerinin şekillendirilmesinde kilit bir rol üstlenmişti.

Cheney'nin, "Saddam Hüseyin'in kitle imha silahlarına sahip olduğu" yönündeki iddiaların savunucularından biri olarak, "Irak Savaşı'nın gerekçelerinin oluşturulmasına doğrudan etki ettiği" iddia ediliyordu.

Amerikan basını, Cheney'nin ölüm haberini, "ABD tarihinin en güçlü ve en kutuplaştırıcı başkan yardımcılarından biri vefat etti" ifadeleriyle duyurdu.

Hem Baba Bush hem de oğul Bush yönetimlerinde yer almıştı

Siyasi kariyeri boyunca basın tarafından "sessiz ama etkili bir güç" olarak tanımlanan Dick Cheney, hem baba hem de oğul Bush yönetimlerinde görevler üstlenmişti. George H.W. Bush (Baba Bush) döneminde Savunma Bakanı olarak görev yapan Cheney, Körfez Savaşı sırasında Amerikan ordusuna liderlik ederek Washington'da ün kazanmıştı.

Cheney'nin Beyaz Saray'daki gücünü ve siyasi mirasını konu alan "Vice" adlı film 2018'de vizyona girmiş, 2019'da 8 dalda Oscar adayı olarak bir Oscar Ödülü kazanmıştı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
