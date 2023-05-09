Eski ABD Başkanı Donald Trump, Jean Carroll'u cinsel istismardan suçlu bulundu

Madeline Halpert | BBC News, New York

ABD’de bir mahkeme jürisi Eski ABD Başkanı Donald Trump’ı, cinsel istismardan suçlu buldu.

Trump’a yönelik, davacı Jean Carroll’a tecavüz etme suçlaması ise jüri tarafından kabul edilmedi.

O dönem bir dergide köşe yazan Carroll, 1990’larda New York’taki bir mağazada Trump tarafından tecavüze uğradığını söyleyerek dava açmıştı.

Trump ayrıca Carroll’ın iddiaları hakkında “düzmece ve yalan” dediği için iftira cezası da ödeyecek.

Bu, Trump’ın bir cinsel saldırıdan hüküm giydiği ilk dava oldu.

Trump’ın Carroll’a 5 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedildi.

Duruşmanın ceza mahkemesi yerine asliye hukuk mahkemesinde görülmesi yüzünden Trump’ın “cinsel saldırganlar listesine” kayıt yaptırması gerekmeyecek.

Üç kadın ve altı erkekten oluşan jürinin karara varması üç saatten az sürdü.

Trump’ın katılmadığı duruşmada Carroll karar açıklanırken avukatlarının ellerini tutuyordu. Jürinin kararını duyunca gülümsedi.

Trump’ın avukatı Joe Tacopina, duruşmanın sonunda Carroll’ın elini sıkarak “Tebrikler ve bol şans” dedi.

Carroll duruşma çıkışı bir açıklama yapmadı.

Kararın ardından Trump, kendisine ait Truth Social sosyal medya platformunda “Bu kadının kim olduğunu kesinlikle bilmiyorum. Bu utanç verici bir hükümdür” paylaşımında bulundu.