Eşinden tokat yiyen Macron rezil oldu! Afişte yazan slogan bomba

Eşinden tokat yiyen Macron rezil oldu! Afişte yazan slogan bomba
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Vietnam ziyareti sırasında kendisinden 25 yaş büyük eşi Brigitte Macron'dan tokat yiyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesinde rezil oldu. Fransa'da bir spor salonuna asılan afişte Macron görselinin altında yer alan slogan dikkat çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçtiğimiz günlerde Vietnam ziyareti sırasında yaşananlar dünya gündemine bomba gibi düştü.

EŞİ, MACRON'UN YÜZÜNE TOKAT ATTI

Brigitte Macron, kendisinden 25 yaş küçük eşi Emmanuel Macron'un yüzüne sert bir tokat attı. Gazetecilere konuşan Macron, "Bu sadece bizim sık sık yaptığımız şakalaşmalardan biriydi" dedi.

SPOR SALONUNDA "MACRON" AFİŞİ

Macron yaşananların şakadan ibaret olduğunu söylese de, ülkesinde resmen rezil oldu. Fransa'da bir spor salonuna asılan afişte Macron'un görseline yer verildi. Görselde, "Karınız sizi dövüyor mu? Kendini savunma derslerimize katılın." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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