Ermenistan'dan Azerbaycan'a 58,8 milyar dolarlık zarar

Karabağ'daki sözde Ermeni yönetiminin eski siyasi ve askeri yöneticilerinin yargılandığı davanın iddianamesi, Ermenistan'ın 1988-2024 yıllarında Azerbaycan'a karşı yürüttüğü saldırıların sonucu meydana gelen can kayıplarını ve maddi hasarı ortaya koydu.

56 BİN 238 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İddianameden derlenen bilgilere göre 1988-2024 yıllarında Ermenistan'ın saldırıları sonucu 3 bin 493'ü sivil, 15 bin 357'si asker, toplam 18 bin 850 Azerbaycan vatandaşı yaşamını yitirdi. İddianameye göre belirtilen tarih aralığında 4 bin 435'i sivil, 51 bin 803'ü asker toplam 56 bin 238 Azerbaycan vatandaşı da Ermenistan'ın saldırıları sonucu yaralandı.

EKONOMİK ZARARI: 58 MİLYAR DOLAR

Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgali sonucu, Azerbaycan'ın sivil altyapısı, ekonomisi, ekolojisi ve askeri ekipmanları büyük zarar gördü. İddianameye göre Ermenistan'ın saldırgan politikaları nedeniyle Azerbaycan'da toplamda 100 milyar manattan (58,8 milyar dolar) fazla zarar meydana geldi.

3 BİN 983 AZERBAYCANLININ AKIBETİ HALA BİLİNMİYOR

Ermenistan'ın 1. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a yönelik saldırıları sonucu 4 binden fazla Azerbaycan vatandaşı kayboldu. Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komisyonunun verilerine göre Azerbaycan'ın kayıp listesinde 3 bin 983 şahsın ismi bulunuyor. Ermenistan, 3 bin 209'u asker, 774'ü sivil olan bu kayıpların akıbeti ve toplu mezarlarının yeri hakkında bilgi vermekten kaçınıyor.

YÜZLERCE CESET KALINTISI BULUNDU

2. Karabağ Savaşı sonrasında bölgede bulunan toplu mezarlarda kayıp kişilere ait olduğu düşünülen 187 ceset kalıntısı tespit edildi. Ayrıca, Karabağ'daki yol ve diğer inşaat çalışmaları sırasında yine kayıp kişilere ait olduğu düşünülen 309 ceset kalıntısı bulundu. Bulunan ceset kalıntılarından 165'inin kimliği tespit edildi.