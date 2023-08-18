Endonezya Bağımsızlık Günü Kutlamaları

Endonezya, Perşembe günü 78. Bağımsızlık Günü'nü kutladı. Kutlama töreni Ulusal Anıt'tan Merdeka Sarayı'na uzanan kültürel bir geçit töreni ile başladı. Endonezyalılar, büyük geçit törenlerine, toplantılara, çuval yarışlarına ve diğer kültürel etkinliklere katıldı.

1. Cakarta'daki kutlama ve geçit töreninden çeşitli görüntüler

2. Papua'nın merkezindeki kutlamadan çeşitli görüntüler

3. Cakarta'da yer alan Akvaryum'daki kutlamanın çeşitli görüntüleri

Endonezya, Perşembe günü 78. Bağımsızlık Günü'nü kutladı. Kutlama töreni Ulusal Anıt'tan Merdeka Sarayı'na uzanan kültürel bir geçit töreni ile başladı.

Kırmızı ve beyazın tonlardan oluşan bir deniz içinde ulusal gururun yarattığı büyük gülümsemeyle ulusal bayraklarını dalgalandıran Endonezyalılar, büyük geçit törenlerine, toplantılara, çuval yarışlarına ve diğer kültürel etkinliklere katıldı.

Endonezya'nın "Hari Merdeka" olarak da bilinen Bağımsızlık Günü, Güneydoğu Asya ülkesinin Hollanda sömürge yönetiminden bağımsızlığını kazanmasının anısına her yıl 17 Ağustos'ta kutlanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cakarta'dan bildiriyor. (XHTV)