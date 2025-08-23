Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin İlk Maçı Bugün

Dünya Voleybol Şampiyonası 22 Ağustos'ta başladı. Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımı bugün TSİ 15.30'da ilk maçına İspanya karşısında çıkacak.

E grubunda yarışacak kadın voleybolcular Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Ardından 25 Ağustos Pazartesi TSİ 15.30'da Bulgaristan ve 27 Ağustos Çarşamba 12.00'de Kanada ile mücadele edecek.

Milli takımda, Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Gizem Örge ve Eylül Akarçeşme Yatgın yer aldı.

Gruplarda ilk iki sırada yer alan takımlar son 16'ya kalacak.

Ardından A-H, D-E, B-G, C-F şeklindeki eşleşmelerde ilk grupların birincileri diğer grubun ikincileri ile mücadele edecek.

Kazananlar çeyrek finale yükselecek.

Bunu yarı final, üçüncülük ve final maçları takip edecek.

Turnuva 7 Eylül'de sona eriyor.

Maçlar Bangkok, Phuket, Chiang Mai ve Nakhon Ratchasima kentlerinde oynanacak.

Türkiye'nin grup maçları Nakhon Ratchasima'da yapılacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, dört yılda bir düzenlenen turnuvaya ilk kez 2006'da katılmış ve 10'uncu olmuştu.

Diğer yıllarda ise 2010'da 6'ncı, 2014'te 9'uncu, 2018'de 10'uncu, 2022'de 8'inci sırada tamamladı.

Gruplar