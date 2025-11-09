Haberler

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Şara, ABD'li subaylarla basketbol oynadı

Güncelleme:
Bir dönem başına 10 milyon dolar ödül konulan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ve Amerikalı subaylarla birlikte basketbol oynadı.

  • Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper ve Tuğgeneral Kevin Lambert ile basketbol oynadı.
  • Ahmed Şara, Beyaz Saray'a giden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.
  • Ahmed Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye'nin geleceğine dair diplomatik temasları ele almak üzere görüşecek.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'li üst düzey askeri yetkililerle basketbol oynadı.

CENTCOM KOMUTANI BRAD COOPER DA SAHADAYDI

Suriye lideri Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Amiral Brad Cooper ve DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun başkanı Tuğgeneral Kevin Lambert ile dostluk maçında buluştu.

Şara'nın ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı tarihi görüşme öncesinde gerçekleşen karşılaşma, iki ülke arasındaki sıcak temasların arttığını ortaya koydu.

Şeybani, Instagram hesabından paylaştığı videoya "Sıkı çalış, daha sıkı oyna. Amiral Brad Cooper ve Tuğgeneral Kevin Lambert ile sahada birkaç oyun oynuyoruz" notunu düştü.

ŞARA, BEYAZ SARAY'A GİDEN İLK SURİYE CUMHURBAŞKANI OLACAK

Suriye medyası, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ABD'ye resmi bir ziyaret için gittiğini ve Beyaz Saray'a giden ilk Suriye lideri olacağını duyurdu. Şara'nın, COP30 İklim Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinden Washington'a geçti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, görüşmenin Pazartesi günü yapılacağını belirterek "Barışın sağlanması için dünyanın her yerinden herkesle görüşmek Başkan'ın diplomatik çabalarının bir parçasıdır" dedi.

TRUMP İLE TARİHİ GÖRÜŞME

Şara, yarın yapılacak görüşmede ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye'nin geleceğine dair diplomatik temasları ele alacak. Görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını aralayacak.

ABD'nin Şam Büyükelçisi Tom Barrack, bu ayın başlarında Şara'nın, "DEAŞ'a karşı ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona katılmak üzere bir anlaşma imzalayabileceğini" ifade etmişti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCan Reno:

abd nin menfaati olsun yeter ki maduro yu bile baskan yaparlar abd nın mefaatıneyse

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSPARTAKÜS Luther:

Bizdeki de değişmediğine göre çok memnunlar :D

yanıt11
yanıt13
Haber YorumlarıSuleiman Dardani:

Kendi adamlarının başına mı koymuşlar ödülü Kimin eli kimin cebinde belli

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
