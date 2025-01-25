Dubai çikolatasından sonra bu kez o meşhur oldu

Pastane sahipleri, Dubai lokumunun yüksek talep nedeniyle stoklarının tükenmek üzere olduğunu belirtiyor. Müşteriler, bu özel tatlıyı bulmakta zorlanıyor ve pastaneler, talepleri karşılamak için ek üretim yapmayı planlıyor.

FİYAT ARTIŞININ NEDENLERİ

Fiyat artışının, kullanılan kaliteli malzemeler ve üretim sürecinin zahmetli olmasından kaynaklandığı ifade ediliyor. Ayrıca, Dubai lokumunun özel bir tat ve sunumunun olması, talebin artmasına neden oluyor. Yer yer fiyatı değişse de Dubai lokumu ortalama 400 liradan satılıyor.

Yüksek fiyatlarda en önemli etkenlerden biri de Dubai çikolatası oluyor. Bir dönem adeta talep patlamasının yaşandığı Dubai çikolatası taleplere yetişmekte zorlanıyordu.

ADI DUBAI OLUNCA FİYATI 400 LİRA ARTTI

"Dubai çılgınlığı ne zaman son bulur" diye düşünülürken şimdi de Dubai kurabiyesi, yaş pastası ve magnoliası üretildi. Özellikle Dubai kurabiyesi, çikolatası kadar ilgi görüyor.

Bursa'da bir pastanenin sahibi İsmail Genç, son günlerde kurabiyenin çikolatasından daha çok ilgi gördüğünü söyledi. Dubai kurabiyesinin içinde Antep fıstığı, tahin ve kadayıf bulunduğunu dile getiren Genç, "Dubai çikolatasından sonra bunlar ilgi görüyor. Yaş pastası ve Dubai magnoliası da var. Kurabiyenin kilosu bin lira. İlgi gayet güzel. Çikolatasının kilosu 2 bin liranın üzerinde. Normal kuru pastalar 600 liradan satılıyor. Dubai kurabiyesinin içeriği daha zengin olunca fiyatı bin lira" dedi.