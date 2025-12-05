Donald Trump, FIFA'dan Barış Ödülü aldı

Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmeyi yıllardır istediğini birçok kez dile getiren ABD Başkanı Donald Trump, sonunda aradığı ödülü farklı bir kurumdan aldı. Trump, FIFA tarafından verilen "Barış Ödülü"ne layık görüldü.

2026 Dünya Kupası kura çekimi öncesi düzenlenen ödül töreninde FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD Başkanı Donald Trump'a "FIFA Barış Ödülü" verdi.

Ödül, FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından takdim edildi. Infantino, törende yaptığı açıklamada bu ödülün her yıl verilerek gelenekselleştirileceğini duyurdu. Infantino "Futbol Dünyayı Birleştirir" ödülünü verirken, "Bu ödül milyarlarca futbolsever adına her yıl verilecek, barış ve birlikteliğin dünyanın her noktasında kök salmasına katkıda bulunan liderlere verilecek" dedikten sonra heykeli Başkan Trump'a takdim etti.

"Bu sizin ödülünüz, bu sizin barış ödülünüz" diyen Infantino "Bu da madalyanız istediğiniz her yere götürebileceksiniz " diyerek madalyayı Trump'ın boynuna taktı.

"HAYATIMIN EN BÜYÜK ONURLARINDAN BİRİ"

Ödül sonrası bir konuşma yapan Trump, "Bu gerçekten hayatımın en büyük onurlarından biri." dedi. ABD Başkanı törende First Lady Melania Trump'a da teşekkür etti ve "Tüm dünyayı daha güvenli bir yer yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.