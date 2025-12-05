Haberler

Donald Trump, FIFA'dan Barış Ödülü aldı
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, uzun zamandır hayalini kurduğu barış ödülünü nihayet elde etti. Ancak bu ödül Nobel Barış Ödülü değil, FIFA tarafından verilen Barış Ödülü oldu. Ödül, FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından Trump'a takdim edildi. Infantino, ödül töreninde bu ödülün her yıl verilerek gelenekselleştirileceğini belirtti.

  • Donald Trump, FIFA tarafından verilen 'Barış Ödülü'nü aldı.
  • FIFA Başkanı Gianni Infantino, bu ödülün her yıl verilerek gelenekselleştirileceğini duyurdu.
  • Ödül, 2026 Dünya Kupası kura çekimi öncesi düzenlenen törende takdim edildi.

Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmeyi yıllardır istediğini birçok kez dile getiren ABD Başkanı Donald Trump, sonunda aradığı ödülü farklı bir kurumdan aldı. Trump, FIFA tarafından verilen "Barış Ödülü"ne layık görüldü.

2026 Dünya Kupası kura çekimi öncesi düzenlenen ödül töreninde FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD Başkanı Donald Trump'a "FIFA Barış Ödülü" verdi.

Ödül, FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından takdim edildi. Infantino, törende yaptığı açıklamada bu ödülün her yıl verilerek gelenekselleştirileceğini duyurdu. Infantino "Futbol Dünyayı Birleştirir" ödülünü verirken, "Bu ödül milyarlarca futbolsever adına her yıl verilecek, barış ve birlikteliğin dünyanın her noktasında kök salmasına katkıda bulunan liderlere verilecek" dedikten sonra heykeli Başkan Trump'a takdim etti.

"Bu sizin ödülünüz, bu sizin barış ödülünüz" diyen Infantino "Bu da madalyanız istediğiniz her yere götürebileceksiniz " diyerek madalyayı Trump'ın boynuna taktı.

"HAYATIMIN EN BÜYÜK ONURLARINDAN BİRİ"

Ödül sonrası bir konuşma yapan Trump, "Bu gerçekten hayatımın en büyük onurlarından biri." dedi. ABD Başkanı törende First Lady Melania Trump'a da teşekkür etti ve "Tüm dünyayı daha güvenli bir yer yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

Oha yani Amerika fifa barış ödülü alıyor Siyonistlere kayıtsız şartsız binlerce silah bomba vereceksin Binlerce Filistinlinin ölümünden sorumlu olacaksın birde de barış ödülü alacaksın Fifa bizle dalga geçiyor Siyonizmin maşası Fifa size de bu yakışır azıcık yüzünüz kızarsaydı

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

Fifa sen dünya futbolunu idare ediyorsun ona buna İTLİK yalakalık yapma

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaydar :

Katlima suçlusu ödülünü hak etti

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
