Doğu Kudüs'te Bıçaklı Saldırı: Bir Polis Yaralandı
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İsrail polisi, Doğu Kudüs'te bir Filistinlinin bıçaklı saldırı düzenlediğini ve bir polisin yaralandığını bildirdi.
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te "bıçaklı saldırıda" bulunduğu iddiasıyla bir Filistinlinin vurulduğunu, saldırıda bir polisin yaralandığını bildirdi.
İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Kudüs'te Mandelbaum benzin istasyonu yakınlarında bir şüpheli, İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenledi.
Olay sonucu bir polis yaralanırken, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kişi de vuruldu.
Açıklamada, vurulan kişinin sağlık durumuna ve olaya ilişkin daha fazla ayrıntı verilmedi.
Kaynak: AA / Dünya