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Doğu Kudüs'te Bıçaklı Saldırı: Bir Polis Yaralandı

İsrail polisi, Doğu Kudüs'te bir Filistinlinin bıçaklı saldırı düzenlediğini ve bir polisin yaralandığını bildirdi.