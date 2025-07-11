Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Malezya'da, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi. Görüşmede siyasi, ekonomik ve savunma sanayii konuları ele alındı.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü
Diplomatik Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı dolayısıyla bulunduğu Malezya'da, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi. Görüşmede siyasi ve ekonomik konuların yanı sıra savunma sanayii alanındaki çalışmalar ele alındı. Görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya