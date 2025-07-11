Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Malezya'da, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi. Görüşmede siyasi, ekonomik ve savunma sanayii konuları ele alındı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü

Diplomatik Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı dolayısıyla bulunduğu Malezya'da, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi. Görüşmede siyasi ve ekonomik konuların yanı sıra savunma sanayii alanındaki çalışmalar ele alındı. Görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Trabzonspor'un yeni transferi Felipe Augusto İstanbul'da

Süper Lig devinin yeni transferi İstanbul'da! İşte ilk görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şahan Gökbakar'ın kaçak iskelesi yıkıldı

Mahkemeden karar çıktı! Ünlü ismin kaçak iskelesi yıkıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.