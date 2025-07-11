Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü

Diplomatik Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı dolayısıyla bulunduğu Malezya'da, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi. Görüşmede siyasi ve ekonomik konuların yanı sıra savunma sanayii alanındaki çalışmalar ele alındı. Görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.