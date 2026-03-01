Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden 'Hürmüz Boğazı' açıklaması

Haberler

Güncelleme:
Denizcilik Genel Müdürlüğü, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerini yasakladığına dair telsiz yayınları yapıldığı bilgisini paylaştı. Açıklamada, bölgedeki Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3 olduğu belirtildi. Gemilerin bölgedeki seyir duyurularını takip etmeleri ve gerekirse Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile temas kurmaları gerektiği vurgulandı.

DENİZCİLİK Genel Müdürlüğü'nden, " İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerini yasakladığına dair telsiz yayınları yapıldığı bilgisi gelmiş olup, bölgede Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3'tür" açıklaması yapıldı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerini yasakladığına dair telsiz yayınları yapıldığı bilgisi gelmiş olup, bölgede Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3'tür. Bölgedeki seyir duyurularının takip edilmesi, gerekirse Araman Kurtarma Koordinsayon Merkezi (AAKKM) ile temas kurulması önem arz etmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz
