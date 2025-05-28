Erdoğan ve Aliyev, Azerbaycan'da Havalimanı Açılışını Gerçekleştirdi

Erdoğan ve Aliyev, Azerbaycan'da Havalimanı Açılışını Gerçekleştirdi
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Yeni havalimanının açılış kurdelesini kesen Erdoğan ve Aliyev'e, havalimanının sembolik anahtarları takdim edildi. Erdoğan ile Aliyev, daha sonra havalimanı binasını gezdi, yetkililerden bilgi aldı. Havalimanı maketini inceleyen Erdoğan, Dost Agropark standını gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Aliyev ile havaalanında bir süre görüştü. Erdoğan ve Aliyev, açılışın ardından, Kelbecer-Laçın Otoyolu, köprü ve viyadüklerde de incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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