Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'a TOGG hediye etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı öncesinde Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Karmelita Manastırı'nda yaptığı görüşmenin ardından Orban'a TOGG hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı öncesinde Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Karmelita Manastırı'nda yaptığı görüşmenin ardından Orban'a TOGG hediye etti.