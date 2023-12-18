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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'a TOGG hediye etti

18 Aralık 2023 17:41 Güncelleme: 17:43 Abone Ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı öncesinde Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Karmelita Manastırı'nda yaptığı görüşmenin ardından Orban'a TOGG hediye etti.