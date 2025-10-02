Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 20 kişi ve kurumun mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1718 (2006) Sayılı ve Müteakip Kararları ile 2231 (2015) Sayılı Kararının Uygulanması Hakkındaki 24/2/2021 Tarihli ve 3578 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki EK-5 Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar" başlıklı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

KİŞİLER BELLİ OLDU

Karar kapsamındaki mal varlığının dondurulması kararı alınan kişi ve kuruluşlar listesinde değişiklik yapılmasına ilişkin ekin yürürlüğe konulmasına karar verildi. Buna göre, Dawood Agha-Jani, Amir Moayyed Alai, Behman Asgarpour, Mohammad Fedai Ashiani, Abbas Rezaee Ashtiani, Haleh Bakhtiar, Morteza Behzad,Seyyed Hussein Hosseini, Ali Hajinia Leilabadi, Hamid-Reza Mohajerani, Jafar Mohammadi, Ehsan Monajemi, Houshang Nobar, Mohammad Qannadi, Amir Rahimi, Javad Rahiqi, Abbas Rashidi, M. Javad Karimi Sabet, Seyed Jaber Safdari ve Ghasem Soleymani 'nin mal varlığının dondurulmasına karar verildi.

KURUMLAR ARASINDA İRAN ATOM ENERJİSİ DE VAR

Ayrıca İran Atom Enerjisi Kurumu, Bank Sepah ve Bank Sepah International, İsfahan Nükleer Yakıt Araştırma ve Üretim Merkezi (NFRPC) ve İsfahan Nükleer Teknoloji Merkezi (ENTC), First East Export Bank, İrano Hind Shipping Company, Irisl Benelux NV, Jabber İbn Hayan, Karaj Nükleer Araştırma Merkezi, Kavoshyar Company, Mesbah Energy Company, Modern Industries Technique Company, Novin Energy Company, Tarım ve Tıp Nükleer Araştırma Merkezi, Pars Trash Company, Pishgam Energy Industries, South Shipping Line İran ve Tamas Company gibi kuruluşların da mal varlıkları donduruldu.

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Karar, yayımlandığı 1 Ekim 2025'ten itibaren yürürlüğe girecekve hükümleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek.