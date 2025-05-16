Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi aile fotoğrafı çekimine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi aile fotoğrafı çekimine katıldı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Arnavutluk'un başkenti Tiran'da aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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