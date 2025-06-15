Çukurova Havalimanı'ndan Bakü'ye Direkt Uçuş Seferleri Başladı

Çukurova Havalimanı'ndan Bakü'ye Direkt Uçuş Seferleri Başladı
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Çukurova Uluslararası Havalimanı, Azerbaycan'ın Bakü kentine direkt seferler başlattı. İlk uçuş, su takı gösterisiyle karşılanırken, yolcular yöresel ikramlarla sevgiyle ağırlandı. Havalimanı yetkilileri, seferlerin bölge için büyük fırsatlar sunduğunu belirtti.

ÇUKUROVA Uluslararası Havalimanı'ndan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye direkt seferler başladı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde önceki yıl yapımı tamamlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı, Azerbaycan'dan gelen ilk direkt uçuşu karşıladı. Azerbaijan Airlines'a (AZAL) ait uçak, bugün başkent Bakü'den havalanarak Çukurova Havalimanı'na iniş yaptı. Bakü'den gelen ilk uçak, su takı gösterisiyle karşılandı. Düzenlenen karşılama töreninde yolcular, yöresel kıyafetli hostesler tarafından ikramlarla karşılandı. Kutlama pastası kesilerek kurdele töreni gerçekleştirildi.

Çukurova Uluslararası Havalimanı Direktörü Oğuz Oflaz, ilk uçuşun tam kapasiteyle gerçekleşmesinden ve seferlerin başlamasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi. Oflaz, "Dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan'dan Çukurova Havalimanı'na gerçekleşen ilk uçuşun heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Uçağımız, toplam 102 yolcusuyla tam kapasite olarak iniş yaptı. Perşembe ve pazar günleri düzenlenecek seferlerle, bölgemiz ile Bakü arasında ilk hava köprüsünü kurmuş bulunuyoruz. Tüm misafirlerimizi kardeş ülkemiz Azerbaycan'ı ziyaret etmeye, Azerbaycanlı kardeşlerimizi ise Çukurova'mızı ve ülkemizi keşfetmeye davet ediyoruz" dedi.

'ARTIK TÜRKİYE'Yİ DAHA RAHAT KEŞFEDECEĞİZ'

Azerbaycan'dan direkt uçuşla gelen Jale Alekbarova yeni destinasyonun kendileri için çok büyük şans olduğunu aktardı. Alekbarova, "Azerbaycan uçağıyla geldik, 2.5 saate düştü yolculuğumuz. Aynı zamanda Mersin'e ve Adana'ya direkt uçuşla gelebilmek, Çukurova Havalimanı vasıtasıyla bir Azerbaycanlı olarak büyük bir şans. Türkiye'nin farklı yerlerini keşfedeceğiz; bundan sonra İstanbul'a gitmemize ihtiyaç yok. Yeni destinasyon bizim için çok güzel imkanlar açıyor. Türkiye'yi çok daha rahat keşfedebilme imkanına sahibiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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