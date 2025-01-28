Coca-Cola, yüksek miktarda klorat tespit edilen birçok içeceğini geri çağırdı

Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı'nın açıklamasına göre, Coca-Cola Europacific Partners Belçika tarafından üretilen ve aşırı klorat seviyeleri tespit edilen çeşitli ürünler toplatılıyor.

GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNLER

Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı'ndan (FASFC) yapılan açıklamada, 328 GE-338 GE arasındaki üretim kodlarına sahip Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fuse Tea, Nalu, Minute Maid, Tropico ve Royal Bliss markalarına ait kutu ve cam şişelerdeki içeceklerin yanı sıra bu ürünlerin çeşitli türlerinin de geri çağrıldığı belirtildi.

Tüketicilere söz konusu ürünleri tüketmemeleri uyarısı yapılan açıklamada, ürünlerin satış noktalarına iade edilebileceği bilgisi paylaşıldı.

BELÇİKA'DAKİ TESİSLERDE ÜRETİLDİ

Belçika basınına göre de toplatılmaya başlanan Coca-Cola ürünleri kasımdan beri Belçika'nın Gent şehrindeki tesisinde üretildi. Ürünler, Belçika dışında Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa ve Lüksemburg'a da gönderildi.

Klorat, klor bazlı dezenfektanların su arıtma ve gıda işlemede kullanılması sonucu ortaya çıkıyor.