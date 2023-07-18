Çin ve Cezayir İşbirliğini Güçlendirmek İçin 19 Anlaşma İmzaladı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla 19 işbirliği anlaşması ve mutabakat zaptına imza attı. Liderler, spor, taşımacılık, ticaret, enerji, tarım ve teknoloji alanlarında işbirliği anlaşmaları imzaladı. Tebbun, Çin'in Cezayir'in BRICS ve Şanghay örgütlerine katılma talebine verdiği destek için Şi'ye teşekkür etti. Şi ise Cezayir ile kapsamlı stratejik işbirliğinde ilerleme kaydetmek için çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla 19 işbirliği anlaşması ve mutabakat zaptına imza attı.

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, Tebbun, beş gün sürecek Çin ziyareti kapsamında Pekin'de Şi ile bir araya geldi.

Liderler toplantısı sonucunda spor, taşımacılık, ticaret, enerji, tarım ve teknoloji alanlarında 19 işbirliği anlaşması ve mutabakat zaptı imzaladı.

Tebbun, Cezayir'in "BRICS" ve "Şanghay" örgütlerine katılma talebine Çin'in verdiği destekten dolayı mevkidaşı Şi'ye teşekkür etti.

Şi ise "iki ülke arasında kapsamlı stratejik işbirliğinde sürdürülebilir ilerleme kaydetmek" için Cezayir ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Dün Pekin'e giden Tebbun, Aralık 2019'dan bu yana ilk kez Çin'i ziyaret ediyor.