Çin, Ejderha Yılı'na Geçti

Çin geleneğinde her yeni yıl, Çin burçlarında yer alan 12 hayvandan biri ile temsil ediliyor. Ay takvimlerine göre bugün itibarıyla Çin, gücü, cesareti, bilgeliği ve talihi temsil eden Ejderha Yılı'na geçti.

Çin geleneğinde her ay yılı, Çin burçlarında yer alan 12 farklı hayvandan biriyle temsil ediliyor: Fare, öküz, kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, keçi, maymun, horoz, köpek ve domuz. Çin Yeni Yılı döngüsüne göre ejderha yılı olarak adlandırılan 2024 yılı ise 10 Şubat 2024'te başlayıp 28 Ocak 2025'te sona erecek. Yeni yılın gelişinin meydanlarda gösterilerle kutlandığı bahar festivali ise, bu yıl Ejderha Yılı'na özel ülkenin her yerinde ejderha figürleri ve özel gösterilerle kutlanıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinpig'i arayarak Ejderha Yılı'nı kutladı. Çin Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı Şi Cinpig, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki devlet başkanı Çin Yeni Yılı tebriklerini paylaştı. Başkan Şi, Çin halkının önümüzdeki döneme ilişkin umutlarının ve güveninin yüksek olduğunu belirtti. Başkan Putin Çin halkına en iyi dileklerini ve mutlu bir Ejderha Yılı diledi. İki Başkan yeni yılda da yakın temaslarda bulunma konusunda mutabık kaldı" denildi.

EJDERHA YILI BM BAYRAM TAKVİMİNE EKLENDİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çin Yeni Yılı ile ilgili kutlama mesajında, "Yeni Ay Yılınız kutlu olsun. Ejderha Yılına girerken en içten selamlarımı göndermekten memnuniyet duyuyorum. Ejderha enerji, bilgelik, koruma ve iyi şansı sembolize eder. Günümüzün küresel zorluklarının üstesinden gelebilmek için bu niteliklere ihtiyacımız var. Bu yıl BM'deki kutlamalar özeldir: ilk kez Ay Yeni Yılı BM tatil takviminin bir parçasıdır. BM'ye, çok taraflılığa ve küresel ilerlemeye verdiğiniz sarsılmaz destek için Çin'e ve Çin halkına teşekkür ediyorum. Birlikte sürdürülebilir, adil ve barışçıl bir geleceği gerçekleştirebiliriz. Bu yeni yılda sizlere sağlık, mutluluk ve refah diliyorum" ifadelerine yer verdi.

"EJDERHA, GÜCÜ VE BİLGELİĞİ TEMSİL EDER"

Ejderha Yılı'na geçiş yapan Çin'in Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying kutlama mesajında, "Ejderhanın Yeni Çin Yılı kutlu olsun! Geleneksel Çin kültüründe ejderha gücü, cesareti, bilgeliği ve talihi temsil eder. Umarım hedeflerinize ve hayallerinize ulaşmak için güçlü bir ejderha gibi yüksekten uçar ve uzaklara gidersiniz" ifadelerini kullandı.