Çin'de düzenlenen Kuşak ve Yol Forumu başladı

Çin'in ev sahipliğinde 3'üncü kez düzenlenen Kuşak ve Yol Forumu, Dünya liderlerinin katılımı ile Çin'in başkenti Pekin'de başladı. Forum kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü.

Çin'in ev sahipliğinde 3'üncü kez düzenlenen Kuşak ve Yol Forumu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla Pekin'de başladı.

Çin'in ev sahipliğinde 3'üncü kez düzenlenen Kuşak ve Yol Forumu, Dünya liderlerinin katılımı ile Çin'in başkenti Pekin'de başladı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping 3'üncü Kuşak ve Yol Forumu'nun öncesinde birçok dünya lideriyle ikili görüşmelerde bulunmuştu. Şi ile ikili görüşmelerde bulunanlar arasında Macaristan, Etiyopya ve Papua Yeni Gine Başbakanlarının yanı sıra Kazakistan ve Şili Cumhurbaşkanları da vardı. Rusya Devlet Başkanı Putin de foruma katılmak üzere bugün Pekin'e gitti.

"AMACIMIZ MACARİSTAN-ÇİN İLİŞKİLERİNİ GÜÇLENDİRMEK"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Şi ile yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Macaristan'ın ayrılma yerine bağlantı arayışında olduğunu söyledi. Orban, "Amacımız Macaristan-Çin ilişkilerini güçlendirmek. Bu hem Macaristan için hem de Avrupa ekonomisi için iyi bir şey" dedi.

AFRİKA'DA HIZ BELİRLEYİCİ BİR İŞ BİRLİĞİ

Şi, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile yaptığı görüşmede, Kuşak ve Yol konusunda Çin-Etiyopya işbirliğinin 'geniş kapsamlı, verimli ve Afrika'da hız belirleyici' olduğunu söyledi. İki ülkenin 'karşılıklı yarar ve ortak kalkınma için dost, küresel eşitlik ve adalet için ortak' olması yönündeki umudunu dile getirdi.

PUTİN, ORBAN İLE GÖRÜŞTÜ

Çin'de düzenlenen 3'üncü Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak üzere bu sabah Pekin'e ulaşan Putin, Forum kapsamında Orban ile ikili görüşme gerçekleştirdi. İkilinin görüşmesinde Rusya- Macaristan iş birliğinin hem iletişim hem de ekonomi düzeyinde devam etmesi gerektiği konuları ele alındı.