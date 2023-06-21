Çin Başbakanı Li Qiang, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

Çin Başbakanı Li Qiang, Almanya'da bulunan Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü. İkili arasında yapılan görüşmede, iklim değişikliğiyle mücadele, yeşil teknoloji ve sanayide işbirliği gibi konular ele alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 7. Çin-Almanya hükümetler arası istişare toplantısına katılan konuk Çin Başbakanı Li Qiang, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve diğer katılımcılar grup fotoğrafı için poz veriyor, 20 Haziran 2023. Salı günü düzenlenen istişare toplantısına eş başkanlık yapan Li ve Scholz, toplantıdan önce bir görüşme gerçekleştirdi. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)

BEİJİNG, 21 Haziran (Xinhua) -- Pazar günü başlayan resmi ziyaret kapsamında Almanya'da bulunan Çin Başbakanı Li Qiang, burada Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile 7. Çin-Almanya hükümetler arası istişare toplantısına da eş başkanlık etti.

Li'nin ziyaretinde öne çıkan başlıklar ise şöyle:

--Çin'in Almanya'nın oynadığı role değer verdiğini belirten Li, barış, kalkınma ve işbirliğini desteklemek, küresel istikrar ve refaha katkıda bulunmada yapıcı rol oynamak ve değişken dünyaya daha fazla emniyet getirmek için Almanya ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

--En büyük riskin işbirliği yapılmaması, en büyük gizli güvenlik tehlikesinin ise kalkınamamak olduğunu söyleyen Li, Çin'in her zaman açıklık ve işbirliğinden yana olduğunu kaydetti.

--Risk önleme ve işbirliğinin karşıt kavramlar olmadığını belirten Li, kuruluşların risk önleme açısından kontrolü yeniden ele almaları gerektiğini ifade etti.

--Ekonomik küreselleşme sonucunda dünya ekonomisinin iç içe geçtiğini belirten Li, bunun da bağımlılık konusunda diyalektik bir bakış açısı gerektirdiğini belirtti.

Başbakan, bu bakış açısının, bağımlılık derecesini abartmaktan ve hatta karşılıklı bağımlılığı güvensizlikle bir tutmaktan kaçınmak anlamına geldiğini vurguladı.

--Scholz, Almanya'nın Çin'le "bağları koparmaya" yönelik her türlü stratejiyi reddettiğini ve "riski azaltma" yaklaşımının Çin kimliğini ortadan kaldırmak anlamına gelmediğini söyledi.

--Li gelecekteki Çin-Almanya işbirliğinde yol gösterici ilkelerden biri olarak iklim değişikliğiyle mücadeleyi önerdi.

Başbakan, iki ülkenin yeşil teknoloji ve sanayide işbirliğini teşvik etmesi ve yeşil enerji sanayi zincirinde akılcı ve düzenli bir işbölümü tesis etmenin yollarını araştırması gerektiğini söyledi.

--Li, Çin ve Almanya'nın yeşil kalkınma sürecinde ortak olmaları, yeşil olma ve çevre konularında iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeleri, yeşil enerji teknolojisinin gelişimini ve sanayi teknolojisinin güncellenmesini desteklemeleri, ayrıca yeni enerjili araç, yeşil finans ve üçüncü pazarlar gibi alanlarda işbirliğini ilerletmeleri gerektiğini belirtti.

--Li, mevcut değişken ve çalkantılı ortamda işbirliğini güçlendirmenin karşılıklı fayda ve kazan-kazan anlayışına dayalı sonuçlar elde etmek için doğru yol olduğunu ve uğrunda çaba gösterilerek yapılması gereken şeyin de bu olduğunu söyledi.

--Scholz, Almanya'nın küreselleşme karşıtı bir yol izlemeyeceğini, açık politikaya sadık kalacağını, Çin ile işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğini ve pandemi sonrası ikili işbirliğinin gelişimini hızlandıracağını belirtti.

--Çin ve Almanya'nın ekonomik ve teknolojik işbirliğini derinleştirmek için birlikte çalışması gerektiğini vurgulayan Li, iki ülkenin böylece Çin ile Avrupa arasında karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini güçlendirmede ve küresel kalkınmayı desteklemede örnek oluşturup liderlik edebileceğini kaydetti.