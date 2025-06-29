Çin, ABD'nin müzakere yürüttüğü ülkeleri uyardı: Tarihin doğru tarafında yer alın

Çin, ABD'nin müzakere yürüttüğü ülkeleri uyardı: Tarihin doğru tarafında yer alın
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Pekin yönetimi, ABD'nin "karşılıklı tarifeler" kapsamında müzakere yürüttüğü ülkeleri uyarıp çağrıda bulundu. Yapılan açıklamada, ''tarihin doğru tarafında yer alın' denildi.

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin "karşılıklı tarifeler" olarak adlandırdığı tarife artışlarının tipik bir "tek taraflı zorbalık" örneği olduğu, çok taraflı ticaret sistemine ve uluslararası ticaret düzenine zarar verdiği belirtildi.

"ÇIKARLARIMIZI ZEDELEYECEK ANLAŞMALARA KARŞI ÇIKACAĞIZ"

Ülkelerin ABD ile ekonomik ve ticari anlaşmazlıklarını eşit istişare yoluyla çözmesinden memnun olunacağı ifade edilen açıklamada, Çin'in çıkarlarını zedeleyecek anlaşmalar yapılmasına karşı çıkılacağı kaydedildi. Açıklamada, "Çin, herhangi bir tarafın sözde tarife indirimleri karşılığında çıkarları pahasına anlaşmaya varmasına karşıdır." denildi.

KARARLI TEDBİRLER ALINACAK

Açıklamada, Çin'in böyle bir durumu kabul etmeyeceği, meşru haklarını ve çıkarlarını korumak üzere kararlı tedbirler alacağı vurgulandı.

"EŞİTLİKTEN VE ADALET YANA OLMA"

Bir ülkenin ancak kendi ilkeli tavrını savunarak, haklarını ve çıkarlarını savunabileceği vurgulanan açıklamada, ülkelere "eşitlikten ve adaletten yana olma", "tarihin doğru tarafında yer alma" ve "çok taraflı ticaret sistemini savunma" çağrısı yapıldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBurak Tezel:

Bundan dünya neden tedirgin olsun? Adam birlesip tarife çakmayın diyor sadece.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

iktidarın engellemesi yüzünden burada olmayan istediğimiz bir ürünü limit konulduğundan dolayı aliexpressten alamıyoruz keşke bizide tehdit etseler.

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Haber YorumlarıCHP Savar:

Türkiye'nin arkasında olun diyor tarih iyi bilir diyor

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Haber YorumlarıTarik Sahin:

Ne uyarısı tehdit bu.

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

HERKESE HATIRLATIYORUM : 29-Haziran-2025 itibarıyla, iflas etmiş Amerika'nın "devlet borcu" 37 TRİLYON DOLAR'ı geçmiştir...... tam olarak 37,038,670,000,000 DOLAR borçları var..... ve bu borcun "ödenebilme ihtimali" yokkkkk !!!!...... ve BÜYÜK EŞKİYA TRUMP'ın yaptığı birçok şey bu "BORÇ, İFLASLA" ilgilidir.....

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