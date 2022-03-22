China Eastern Airlines, uçak kazasının ardından acil durum müdahale mekanizmasını devreye soktu

Mekanizma çerçevesinde uçağın enkazının kaldırılması, kazaya yönelik araştırma, aile yardımı, lojistik destek, hukuki destek, halkla ilişkiler, güvenlik, mali sigorta ve kargoların imhası için dokuz özel çalışma grubu oluşturuldu.

Çalışma grupları bölgeye doğru yola çıkarken, şirket, kazanın sebebinin her yönüyle araştırılacağını bildirdi.

Guangxi Bölgesel Acil Durum Yönetimi Departmanı'na göre, Kunming'den Guangzhou'ya gitmekte olan, 132 kişiyi taşıyan Boeing 737 tipi bir uçak, Wuzhou şehrinin Tengxian ilçesindeki Molang köyü yakınlarında saat 14.38'de dağlık bir bölgeye düştü, kaza dağda yangına neden oldu.

Wuzhou itfaiye ekibi bölgeye 117 itfaiyeci ile 23 itfaiye aracı gönderdi. Bölgesel itfaiye teşkilatının Weibo hesabından yapılan açıklamada, kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Guangxi'nin diğer bölgelerinden de 538 itfaiyecinin gönderildiği bildirildi.

Bu çerçevede komşu Guangdong eyaleti de kurtarma çalışmalarına yardım etmek üzere 505 itfaiyeci ile 97 araç gönderirken, yardımın ilk partisi olay yerine ulaştı.

Guangxi Bölgesel Sağlık Komisyonu, bölgeye 12 tıp uzmanı gönderirken, Wuzhou kentindeki sağlık yetkilileri tarafından gönderilen 80'den fazla sağlık çalışanı ve 36 ambulans olay yerine vardı.

Boeing China, China Eastern Airlines'a ait Boeing 737 tipi uçağın düşmesiyle ilgili basında çıkan haberleri takip ettiklerini ve daha fazla bilgi toplamak için çalıştıklarını bildirdi.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Daimi Komitesi üyesi de olan Başbakan Li Keqiang yaptığı açıklamada, hayatlarını kaybedenlerin ailelerini teselli ederek onlara yardım edilmesi, doğru bilgilerin zamanında paylaşılması, olayla ilgili ciddi bir soruşturma yürütülmesi ve sivil havacılık alanında güvenliğin güçlendirilmesi için güçlü tedbirler alınması yönünde çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.