Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası: Vanuatu Bayraklı Gemi Karanlık Liman'a Demirledi

Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası: Vanuatu Bayraklı Gemi Karanlık Liman'a Demirledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan'dan İsrail'e giden Vanuatu bayraklı IRONHIDE isimli kuru yük gemisi, Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptı. Römorkörler eşliğinde Karanlık Liman'a demirletildi.

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan Vanuatu bayraklı kuru yük gemisi, römorkörler eşliğinde Karanlık Liman'a demirletildi.

Bulgaristan'dan İsrail'e giden 78 metre uzunluğunda Vanuatu bayraklı kuru yük gemisi 'IRONHIDE' Çanakkale Boğazı'nda Karanfil Burnu açıklarında makine arızası yaptı. Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-18' ve 'Kurtarma-19' römorkörleri sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkörler tarafından yedeklenerek Karanlık Liman'a demirletildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
UEFA Kerem'e izin vermeyecek! Formayı giydiği an yıkım yaşanacak

UEFA izin vermeyecek! Formayı giydiği an yıkım yaşanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM personeli Saliha Akkaş eşi tarafından vahşice öldürüldü

Saliha'yı da koruyamadık! Kadın cinayetleri Meclis'e kadar uzandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.