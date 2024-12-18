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Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı

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Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriye'deki bankalar 10 gün sonra yeniden faaliyete geçti. Ancak, kasalarda para bulunmaması nedeniyle hiçbir işlem yapılamadı. Suriyeliler, günlerdir para çekemediklerini ve bu duruma isyan ettiklerini belirtti.

Suriye'deki muhaliflerin kontrolü ele geçirmesiyle birlikte, Beşar Esad ülkeyi terk etti ve toplumsal düzen yeniden sağlanmaya çalışılıyor. 8 Aralık'tan itibaren otorite boşluğunda birçok kamu kurumu ve banka yağmalandı. Dün Suriye Merkez Bankası faaliyete başlarken, bugün de diğer bankalar yeniden hizmet vermeye başladı.

BANKALARA AKIN EDEN SURİYELİLER, BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Bankaların yeniden açılmasının ardından, 10 gündür hiçbir işlem yapamayan Suriyeliler bankalara akın etti. Ancak, bankalarda ve ATM'lerde para bulunmaması nedeniyle işlemler yapılamadı. Şam'daki Yousef Al-Azmeh meydanındaki ATM'ler önünde uzun kuyruklar oluştu.

ATM KUYRUKLARINDA ŞİKAYETLER

ATM'de sıra bekleyen Muhammed Al Hassan, "Sabahtan bu yana sıra bekliyorum. Para yok diyorlar. Herkes parasını almayı bekliyor" dedi. Fatma Al Ahmed ise, "Buraya emekli maaşımı almak için geldim. Para olmadığı için ATM'lerden para çekemiyoruz. 5 liramız dahi kalmadı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" diyerek yaşadıkları zorlukları dile getirdi.

SURİYE MERKEZ BANKASI'NIN DÖVİZ REZERVLERİ KRİTİK SEVİYEYE GELDİ

IMF verilerine göre, Suriye Merkez Bankası'nın 2011 yılı sonunda 14 milyar dolarlık döviz rezervi bulunduğu belirtilmiştir. Ancak, son dönemde bu rezervlerin tükenme noktasına geldiği ifade edilmektedir. Suriyeli yetkililer, döviz rezervlerinin hızla eridiğini ve bunun büyük kısmının rejimin gıda, yakıt temini ve Esad'ın savaş çabalarını finanse etmek için kullanıldığını dile getirmiştir.

ESAD'IN 250 MİLYON DOLAR KAÇIRDIĞI İDDİASI

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın, 8 Aralık'ta ülkeden kaçarak Rusya'ya sığındığı ve bu süreçte Suriye Merkez Bankası'ndan toplam 250 milyon dolar kaçırdığı iddiaları gündeme gelmiştir. Bu olay, ülkenin mali durumunu daha da zorlaştıran bir gelişme olarak dikkat çekmektedir.

Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Dünya
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Suriye için sarf ettiği cümle alkış tufanı kopardı
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Türk ordusunun gücüne güç katacak
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıFatih Kara:

Allah hiç bir halkı devletsiz bırakmasın. Devlet yönetenleri de halkına zalim etmesin.

Yorum Beğen56
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Haber YorumlarıAbdullah :

250 milyon dolar gitmiş bizde 128 milyar dolar kayboldu :)) hala bulamadık

Yorum Beğen4
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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Önce BM den , Ab den vs para gelecek , acil ihtiyaçlara harcanacak , sonra da toplanabilen vergilerle ödeme yapılacak da nereye ödeme...

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Haber YorumlarıAbdullah :

250 milyon kaçırmış ülke batmış 128 milyar dolar suya düştü inek içti dağa kaçtı yandı bitti kül oldu

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Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Erdoğan el at millet ha ho ediyor

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