British Airways, İsrail'e Uçuşlarını Askıya Aldı
İngiltere'nin ikinci büyük hava yolu şirketi British Airways, İsrail'deki güvenlik endişeleri nedeniyle temmuz sonuna kadar tüm uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.
İNGİLİZ hava yolu şirketi British Airways, İsrail'e uçuşlarını temmuz sonuna kadar askıya aldığını duyurdu.
İngiltere'nin ikinci büyük hava yolu şirketi British Airways, İsrail'e olan tüm uçuşlarını temmuz ayı sonuna kadar askıya aldı. British Airways tarafından yapılan açıklamada, bu kararın arkasında İsrail'deki güvenlik durumuna ilişkin endişeler yer aldığı belirtildi.
Daha önce, Ben-Gurion Havaalanı bölgesine düşen bir Husi füzesinin ardından birçok hava yolu şirketi İsrail'e uçuşlarını iptal etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya