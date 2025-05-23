British Airways, İsrail'e Uçuşlarını Askıya Aldı

İNGİLİZ hava yolu şirketi British Airways, İsrail'e uçuşlarını temmuz sonuna kadar askıya aldığını duyurdu.

İngiltere'nin ikinci büyük hava yolu şirketi British Airways, İsrail'e olan tüm uçuşlarını temmuz ayı sonuna kadar askıya aldı. British Airways tarafından yapılan açıklamada, bu kararın arkasında İsrail'deki güvenlik durumuna ilişkin endişeler yer aldığı belirtildi.

Daha önce, Ben-Gurion Havaalanı bölgesine düşen bir Husi füzesinin ardından birçok hava yolu şirketi İsrail'e uçuşlarını iptal etti.