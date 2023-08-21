BRICS Zirvesi Johannesburg'ta Başlıyor

BRICS Zirvesi, 22-24 Ağustos tarihleri arasında Johannesburg'ta gerçekleştirilecek. Zirveye davet edilen liderler arasında Küresel Güney'in tüm kıta ve bölgelerinin liderleri bulunuyor. Bu yıl zirvenin her zamankinden fazla bir katılımla gerçekleştirileceği anlamına geliyor. Toplantının büyüklüğüne bakılacak olursa bu çok fazla beklenti üreten etkinlik hakkında gözlemciler neler diyor?

1. ANONS 1 (İngilizce): ZHANG ZHİHUAN, Xinhua muhabiri

4. ANONS 2 (İngilizce): ZHANG ZHİHUAN, Xinhua muhabiri

6. SES 4 (İspanyolca): EDUARDO REGALADO, Küba Uluslararası Politika Araştırmaları Merkezi'nde araştırmacı

7. SES 5 (Arapça): MUKHTAR GHOBASHI, Mısır Arap Siyasi Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcısı

8. SES 6 (İngilizce): WILLIAM JONES, ABD merkezli Executive Intelligence Review yayınının Washington Büro Şefi

ANONS 1 (İngilizce): ZHANG ZHİHUAN, Xinhua muhabiri:

"15. BRICS Zirvesi, 22-24 Ağustos tarihleri arasında Johannesburg'ta gerçekleştirilecek. Zirveye davet edilen liderler arasında Küresel Güney'in tüm kıta ve bölgelerinin liderleri bulunuyor. Bu da bu yıl zirvenin her zamankinden fazla bir katılımla gerçekleştirileceği anlamına geliyor. Toplantının büyüklüğüne bakılacak olursa bu çok fazla beklenti üreten etkinlik hakkında gözlemciler neler diyor?"

"BRICS, an itibariyle tüm dünyada ekonomik kalkınmanın en önemli unsurlarından biri haline geliyor. BRICS, gelişmekte olan dünyada istikrarlaştırıcı bir rol oynuyor."

"Bu yıl Ağustos ayında Güney Afrika'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne tüm Afrika ülkeleri davet edilmiş durumda. Birçok yeni ülke BRICS'e katılmak istiyor. Bu, son derece uzun bir liste."

ANONS 2 (İngilizce): ZHANG ZHİHUAN, Xinhua muhabiri:

"Geçen yıl düzenlenen 14. BRICS Zirvesi'nde beş ülkenin liderleri, BRICS'in üye sayısını artırmaya karar verdi. Bloka katılmak isteyen ülkelerin sayısı arttıkça BRICS mekanizmasının birçok zorlukla yüz yüze olan dünyada daha büyük rol oynaması bekleniyor."

"Dünyada son yıllardaki sorunlu ortama bakılacak olursa, BRICS'in temel konulardaki konumu, daha iyi küresel koşullar yaratmaya katkıda bulunan yolların pekiştirilmesine yardımcı olmuştur."

SES 4 (İspanyolca): EDUARDO REGALADO, Küba Uluslararası Politika Araştırmaları Merkezi'nde araştırmacı:

"BRICS ülkelerinin sahip olduğu borsalar, BRICS ülkelerinin önerileri, BRICS Yeni Kalkınma Bankası ve BRICS finansmanı, yükselen ekonomilere ve gelişmekte olan ülkelere fayda sağlıyor. Başka bir deyişle BRICS ülkelerinin tüm bu eylemleri, yeni bir dünya düzeninin kurulmasına katkı sağlıyor. O yüzden bunun, son derece olumlu bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz."

SES 5 (Arapça): MUKHTAR GHOBASHI, Mısır Arap Siyasi Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcısı:

"BRICS'in etkisi, özellikle bazı ülkelerin örgüte en azından gözlemci olarak katılma isteği dikkate alınacak olursa gelecekte tüm dünyada ticari alışverişlerin hacim ve değerinin genişlemesine yol açacaktır."

SES 6 (İngilizce): WILLIAM JONES, ABD merkezli Executive Intelligence Review yayınının Washington Büro Şefi:

"Dünya şimdi farklı bir yönde ilerliyor. BRICS Zirvesi'nde, G7 ya da NATO grubunun savaş çağrılarını değil, Küresel Güney'in şarkısını duyacağız. Barış mesajı verilecek. Uyum ve kalkınma mesajı verilecek. BRICS toplantısının bence en belirgin özelliği bu."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Johannesburg'dan bildiriyor. (XHTV)