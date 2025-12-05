Brezilya'da spor salonunda talihsiz kaza: Müze müdürü hayatını kaybetti

Brezilya'da bir spor salonunda yaşanan talihsiz kaza, kentte büyük üzüntü yarattı. 55 yaşındaki kültür merkezi başkanı Ronald José Salvador Montenegro, egzersiz yaptığı sırada halterin aniden yerinden fırlayıp göğsüne çarpması sonucu ağır yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılan Montenegro, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından polis, kazanın nasıl meydana geldiğini ve spor salonundaki ekipmanların durumunu incelemeye aldı.

Spor salonu personeli hemen müdahale ederken, ağır yaralanan Montenegro hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EKİPMANLAR İNCELEME ALTINDA

Polis, olayın kazara meydana geldiğini değerlendirirken, kullanılan ekipmanın durumu ve spor salonundaki güvenlik koşullarıyla ilgili inceleme başlattı.

Şehirde sevilen bir isim olan Montenegro, Palacio de los Huesos Gigantes Kültür Merkezi'nin başkanlığını yürütüyordu. Bölgenin kültürel geleneklerini yaşatma çalışmalarıyla bilinen Montenegro'nun ölümü, yerel toplulukta büyük üzüntü yarattı.