Haberler

Brezilya'da spor salonunda talihsiz kaza: Müze müdürü hayatını kaybetti

Brezilya'da spor salonunda talihsiz kaza: Müze müdürü hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Brezilya'da spor salonunda talihsiz kaza: Müze müdürü hayatını kaybetti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brezilya'da 55 yaşındaki Ronald José Salvador Montenegro, spor salonunda egzersiz yaptığı sırada yaşanan talihsiz bir kazada hayatını kaybetti. Göğüs bölgesinden halter kaldıran Montenegro'nun ağırlığı kontrol ettiği sırada barın yerinden çıkmasıyla halter hızla göğsüne çarptı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

  • Brezilya'da 55 yaşındaki kültür merkezi başkanı Ronald José Salvador Montenegro, spor salonunda halterin göğsüne çarpması sonucu hayatını kaybetti.
  • Polis, spor salonundaki ekipmanların durumu ve güvenlik koşullarını incelemeye aldı.
  • Montenegro, Palacio de los Huesos Gigantes Kültür Merkezi'nin başkanlığını yürütüyordu.

Brezilya'da bir spor salonunda yaşanan talihsiz kaza, kentte büyük üzüntü yarattı. 55 yaşındaki kültür merkezi başkanı Ronald José Salvador Montenegro, egzersiz yaptığı sırada halterin aniden yerinden fırlayıp göğsüne çarpması sonucu ağır yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılan Montenegro, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından polis, kazanın nasıl meydana geldiğini ve spor salonundaki ekipmanların durumunu incelemeye aldı.

Spor salonu personeli hemen müdahale ederken, ağır yaralanan Montenegro hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EKİPMANLAR İNCELEME ALTINDA

Polis, olayın kazara meydana geldiğini değerlendirirken, kullanılan ekipmanın durumu ve spor salonundaki güvenlik koşullarıyla ilgili inceleme başlattı.

Şehirde sevilen bir isim olan Montenegro, Palacio de los Huesos Gigantes Kültür Merkezi'nin başkanlığını yürütüyordu. Bölgenin kültürel geleneklerini yaşatma çalışmalarıyla bilinen Montenegro'nun ölümü, yerel toplulukta büyük üzüntü yarattı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adnan'ı kümese atan yenge ve amca neler yapmış neler! 3 kardeşin dramı yürek dağladı

Vicdanınız kurusun! Adnan'ı kümese atan amca neler yapmış neler
Gözaltına alınan ünlü sunuculardan ilk görüntü

Gözaltına alınan ünlü sunuculardan ilk görüntü
Bıçakla dehşet saçan 2 kız kardeş basın mensuplarına saldırdı

Şehri ayağa kaldırdıkları yetmedi, basın mensuplarına saldırdılar
Ortaokulda gizemli koku! Özel kıyafetlerle denetlendi, kaynağı belirlenemedi

Ortaokulda panik! Özel kıyafetlerle denetlendi, kaynağı belirlenemedi
Adnan'ı kümese atan yenge ve amca neler yapmış neler! 3 kardeşin dramı yürek dağladı

Vicdanınız kurusun! Adnan'ı kümese atan amca neler yapmış neler
Senegalli gol makinesi Süper Lig'e geliyor

Senegalli gol makinesi Süper Lig'e geliyor
Mezarlıkta esrarengiz taş! Nerden geldiği bilinmiyor, rivayetler tüyler ürpertiyor

Esrarengiz taş! Nasıl geldiği bilinmiyor, rivayetler tüyler ürpertiyor
Azerbaycan, Eurovision 2026'ya katılacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Eurovision'da İsrail krizi! Azerbaycan büyük hayal kırıklığı yarattı
Talep kabul edildi, Rojin'in telefonu incelenmek üzere İspanya'ya gidiyor

Rojin'in ölümünde sır perdesini aralayacak talep kabul edildi
Ayrılık gerekçesi bomba! Sevgilisi, cinsiyet değiştiren Şanlıurfalı sözde fenomeni terk etti

Sevgilisi, cinsiyet değiştiren Şanlıurfalı sözde fenomeni terk etti
Kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin liralık seyyanen zam telifi geri çekildi

Tartışma yaratan zam teklifi resmen geri çekildi
Yürekleri ısıtan görüntüler! Otobüs şoförü yaptığıyla alkış aldı

Yürekleri ısıtan görüntüler! Otobüs şoförü yaptığıyla alkış aldı
Bahis skandalına karışanlar şimdi yandı! 56. madde devreye giriyor

Bahis skandalına karışanlar şimdi yandı! 56. madde devreye giriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.