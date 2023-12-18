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BBC

BP ve diğer nakliye şirketleri Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle sevkiyatı durdurdu

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Hollanda ve İngiltere merkezli petrol ve doğal gaz devi BP, Husi isyancılarının gemilere yönelik son saldırılarının ardından Kızıldeniz üzerinden yapılan tüm petrol sevkiyatını durdurduğunu açıkladı. Bir dizi nakliye şirketi de aynı nedenle gemi geçişlerini durdurdu.

Hollanda ve İngiltere merkezli petrol ve doğal gaz devi Bp, Husi isyancılarının gemilere yönelik son saldırılarının ardından Kızıldeniz üzerinden yapılan tüm petrol sevkiyatını durdurduğunu açıkladı.

Şirket "kötüleşen güvenlik durumu" nedeniyle geçici olarak bu kararı aldığını söyledi.

Bir dizi nakliye şirketi daha Yemen'de Husi isyancıları tarafından hedef alınmalarının ardından Kızıldeniz'den gemi geçişlerini durdurdu.

Bugün dünyanın en büyük denizcilik firmalarından biri olan Evergreen Line, artık Kızıldeniz üzerinden İsrail yükü taşımayacağını açıkladı.

BBC'nin edindiği bilgiye göre Evergreen Line, konteyner gemilerine "bir sonraki duyuruya kadar" seferleri askıya alma talimatı vereceğini söyledi.

Kızıldeniz, petrol ve yakıt sevkiyatının yanı sıra tüketim malları için de dünyanın en önemli güzergahlarından biri.

İran destekli Husi isyancıları, son dönemde 32 kilometre genişliğindeki Babülmendep Boğazı'ndan geçen gemileri hedef almaya başladı. Gözyaşı Kapısı olarak da adlandırılan bu kanal, navigasyon açısında tehlikeli olmakla tanınıyor.

İsyancılar, Hamas'ı desteklediklerini ve İsrail'e giden gemileri hedef aldıklarını, yabancılara ait gemilere karşı insansız hava araçları ve roketler kullandıklarını söyledi.

Ancak hedef alınan tüm gemilerin gerçekten İsrail'e gidip gitmediği bilinmiyor.

Çalışanlarının güvenliğine öncelik verdiğini belirten BP yaptığı açıklamada, "Kızıldeniz'de kötüleşen güvenlik durumu ışığında BP, Kızıldeniz'den tüm geçişleri geçici olarak durdurmaya karar verdi. Bu duraklamayı bölgedeki gelişmelere bağlı olarak sürekli gözden geçireceğiz" dedi.

Dünyanın en büyük ikinci denizcilik firması olan Maersk, Cuma günü Cebelitarık adlı gemisi ve bir diğer konteyner gemisinin "kıl payı" kurtulduğu bir olayın ardından durumu "endişe verici" diye niteledi.

Ardından dünyanın en büyük denizcilik şirketler grubu olan Mediterranean Shipping Company (MSC), gemilerini bölgeden uzaklaştıracağını açıkladı.

MSC PALATIUM III adlı konteyner gemisi Cuma günü Kızıldeniz'den geçerken saldırıya uğramıştı. Mürettebattan yaralanan olmadı ancak gemi hizmet dışı bırakıldı.

Hapag-Lloyd ve CMA-CGM adlı şirketler de bölge üzerinden yapılan sevkiyatları durdurdu.

Hapag-Lloyd, seferlerin yeniden başlatılıp başlatılmayacağına karar vermek üzere bugün bir kriz toplantısı düzenliyor.

Evergreen Line, Asya ile Akdeniz, Avrupa ya da ABD'nin doğu kıyısı arasında uzun yolculuklar yapan konteyner gemilerinin rotasının Ümit Burnu'na yönlendirileceğini açıkladı.

Bu durumda gemilerin Babülmendep Boğazı'nı kullanmak yerine Afrika'nın güneyini dolaşarak çok daha uzun bir rota izlemesi gerekecek.

BBC

Denizcilik Hollanda BP Denizcilik İsrail Güvenlik Dünya Ekonomi Güncel Haberler

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