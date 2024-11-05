Üye Girişi
Haberler

Boeing'i krize sokan grev sona erdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing'de uzun süre devam eden grev sona erdi. İşçilerin zaferiyle sonuçlanan grev sonrası, üretim süreçlerine devam edilecek. Grevin sona ermesi, hem işçiler hem de şirket için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Boeing'in Batı Yakası fabrika çalışanları Pazartesi günü yaptıkları oylama ile Şirket'in sunduğu yeni bir sözleşme teklifini kabul etiler. Sunulan teklifin kabul edilmesiyle yedi haftalık greve son verildi.

Sendika, üyelerin %59'unun dört yıla yayılmış %38'lik bir ücret artışını içeren yeni sözleşme lehinde oy kullandığını ve geçtiğimiz haftalarda iki önceki teklifin reddedilmesinin ardından yeni Boeing CEO'su Kelly Ortberg üzerindeki baskıyı hafiflettiğini söyledi.

Sendikanın baş müzakerecisi Jon Holden, sonuçların açıklanmasının ardından üyelere seslenerek, "Bu bir zaferdir. Başımızı dik tutabiliriz" dedi.

UZUN SÜREDİR GREVDEYDİLER

En çok satan 737 MAX jetinin yanı sıra 767 ve 777 geniş gövdeli uçaklarda çalışan yaklaşık 33.000 makinist, %40 ücret artışı ve on yıl önce kaybedilen tanımlı emeklilik maaşının geri verilmesi talebiyle 13 Eylül'den bu yana grevdeydi.

Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Birliği (IAM), işçilerin Çarşamba gününden itibaren yeniden uçak üretmeye başlayabileceklerini ve 12 Kasım'a kadar işlerinin başında olmaları gerektiğini belirtirken, Boeing uzun süre fabrika sahasından uzak kalacakları için bazı çalışanların yeniden eğitilmesi gerekeceği uyarısında bulundu.

Analistler, grevin Boeing'e günde yaklaşık 100 milyon dolar gelir kaybına mal olduğunu ve uçak üreticisinin yatırım yapılabilir kredi notunu korumak amacıyla geçen hafta yatırımcılardan 24 milyar dolar toplamasına yol açtığını söyledi.

Boeing'i krize sokan grev sona erdi
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Dünya
ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi

Trump mı Harrıs mi? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi

 Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş

Silahlı saldırıda can veren belediye başkanıyla ilgili olay iddia

 Savaşta bir ilk! Kuzey Kore ile Ukrayna ordusu cephede karşı karşıya geldi

Savaşta bir ilk! Cephede resmen karşı karşıya geldiler
2025 LGS tarihi belli oldu

2025 LGS tarihi belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HAC KESİN KAYIT AÇILDI! Hac kesin kayıt işlemi nasıl yapılır? (E- DEVLET HAC KAYIT İŞLEMİ) MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? A Milli Takım Türkiye- Galler maçı saat kaçta, nerede? Azra Akın kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Azra Akın kaç yaşında, nereli? Azra Akın biyografisi! Seçiciler kurulu nedir? ABD Başkanını belirleyen seçiciler kurulu kimdir? MEMUR ZAMMI 4 AYLIK ENFLASYON FARKI! 2025 Memur zammında 4 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE 5 KASIM | Müge Anlı'da son bölüm ne oldu? 2025 LGS TARİHİ! LGS ne zaman? LGS hangi gün yapılacak? ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ CANLI TAKİP ET | ABD Başkanlık seçimleri başladı mı, hangi kanalda? Trump mı Kamala Harris mi önde? ABD başkanlık seçimlerinde kim önde, ne zaman sonuçlanır? 6 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 5 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.