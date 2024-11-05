Boeing'i krize sokan grev sona erdi

Boeing'in Batı Yakası fabrika çalışanları Pazartesi günü yaptıkları oylama ile Şirket'in sunduğu yeni bir sözleşme teklifini kabul etiler. Sunulan teklifin kabul edilmesiyle yedi haftalık greve son verildi.

Sendika, üyelerin %59'unun dört yıla yayılmış %38'lik bir ücret artışını içeren yeni sözleşme lehinde oy kullandığını ve geçtiğimiz haftalarda iki önceki teklifin reddedilmesinin ardından yeni Boeing CEO'su Kelly Ortberg üzerindeki baskıyı hafiflettiğini söyledi.

Sendikanın baş müzakerecisi Jon Holden, sonuçların açıklanmasının ardından üyelere seslenerek, "Bu bir zaferdir. Başımızı dik tutabiliriz" dedi.

UZUN SÜREDİR GREVDEYDİLER

En çok satan 737 MAX jetinin yanı sıra 767 ve 777 geniş gövdeli uçaklarda çalışan yaklaşık 33.000 makinist, %40 ücret artışı ve on yıl önce kaybedilen tanımlı emeklilik maaşının geri verilmesi talebiyle 13 Eylül'den bu yana grevdeydi.

Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Birliği (IAM), işçilerin Çarşamba gününden itibaren yeniden uçak üretmeye başlayabileceklerini ve 12 Kasım'a kadar işlerinin başında olmaları gerektiğini belirtirken, Boeing uzun süre fabrika sahasından uzak kalacakları için bazı çalışanların yeniden eğitilmesi gerekeceği uyarısında bulundu.

Analistler, grevin Boeing'e günde yaklaşık 100 milyon dolar gelir kaybına mal olduğunu ve uçak üreticisinin yatırım yapılabilir kredi notunu korumak amacıyla geçen hafta yatırımcılardan 24 milyar dolar toplamasına yol açtığını söyledi.