BM UNRWA, İsrail saldırıları sonucu ölen personel sayısının 53'e yükseldiğini açıkladı

Filistinliler için yardım ve barınak sağlayan BM kurumu UNRWA, İsrail saldırıları sonrasında Gazze'de ölen personel sayısının 53'e yükseldiğini duyurdu. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom, ölen personel için duyulan üzüntünün tarifi olmadığını söyledi.

Filistinliler için yardım ve barınak sağlayan BM kurumu UNRWA, dün itibariyle İsrail saldırıları sonrasında Gazze'de ölen personel sayısının 53'e yükseldiğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom, ölen personel için duyulan üzüntünün tarifi olmadığını söyledi.

BM Genel Kurulu kararıyla 1949'da kurulan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), dün yaptığı açıklamada son 24 saatte 14 personelin daha öldürüldüğünü ve çatışmanın başlangıcı olan 7 Ekim'den bu yana öldürülen toplam personel sayısının, 53'e yükseldiğini duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom ölen UNRWA ekipleri için "Filistin'de 53 BM çalışanı arkadaşımızın kaybından duyduğumuz üzüntüyü anlatacak kelime bulamıyorum. Talep ediyoruz, ısrar ediyoruz, ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Bu trajik kayıpları durdurmanın tek yolu barış için çalışmaktır" dedi.

AŞIRI KALABALIK KOŞULLAR VE SINIRLI YARDIM

UNRWA, dünkü durum raporunda ayrıca çatışma sebebiyle yaklaşık 640 bin kişinin Gazze Şeridi'ndeki 150 UNRWA tesisinde barındığını belirterek "Aşırı kalabalık koşullar ve yardımın sınırlı olması, yerinden edilmiş kişiler arasında gerilimin artmasına katkıda bulunmakta, koruma ve sağlık risklerini daha da kötüleştirmektedir" dedi.

REFAH'DAN GELEN YARDIMI KONSOLİDE EDİYORLAR

Gazze'de bulunan UNRWA ekiplerinin, diğer BM kuruluşlarıyla işbirliği içinde Refah Sınır Kapısı'ndan gelen son derece sınırlı miktardaki yardımın kabulü, depolanması ve dağıtımına yardımcı olmaya devam ettiği ifade edildi. UNRWA ayrıca bölgede en acil ihtiyacın 'yakıt' olduğuna dikkat çekti.

UNRWA TARİHİ

UNRWA, Filistin'deki 1948 Savaşı'nın ardından Filistinli mültecilere doğrudan yardım ve çalışma programları yürütmek üzere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 8 Aralık 1949 tarih ve 302 (IV) sayılı Kararı ile kuruldu. Ajans, 1 Mayıs 1950'de faaliyete geçti. UNRWA ekipleri 1950 yılından itibaren Filistinlilere yardım ve barınak sağlıyor.