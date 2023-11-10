BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Somali genelinde şiddetli yağışlar ve selden etkilenenlere yardım etmek amacıyla 25 milyon ABD doları tahsis ettiğini duyurdu.

BM Somali'ye 25 milyon dolarlık sel yardımı tahsis etti

MOGADİŞU, 10 Kasım (Xinhua) -- BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Somali genelinde şiddetli yağışlar ve selden etkilenenlere yardım etmek amacıyla 25 milyon ABD doları tahsis ettiğini duyurdu.

OCHA, Perşembe günü yaptığı açıklamada tahsis edilen fonun can kaybını önleme, salgın hastalıkların önünü kesme ve gıda güvensizliğini giderme çabalarını destekleyeceğini bildirdi.

Yazılı açıklamada, "Mümkün olan tüm hazırlık önlemleri alınıyor olsa da bu büyüklükteki bir sel önlenemez, yalnızca etkisi azaltılabilir" ifadesi kullanıldı.

Yazılı açıklama, Somali hükümeti ve BM'nin ülkenin güney kesiminde sel suları nedeniyle mahsur kalan 2.400'den fazla Somalilinin tahliyesi için tedbirleri artırdıklarını açıklamasının ardından geldi.

OCHA, fonun, BM kuruluşları ve ortaklarının krizin ilk aşamasında 700.000'den fazla kişiye destek sağlamasına yardımcı olacağını belirtti.

BM ve ortakları, şu anda etkili olan mevsimsel Deyr (Ekim-Aralık) yağmur sezonunda 1,6 milyon kişinin selden etkilenebileceğini ve potansiyel olarak 1,5 milyon hektarlık tarım arazisinin tahrip olabileceğini tahmin ediyor.

Tarihi bir kuraklığın yaralarını sarmaya çalışan Somali, El Nino ve pozitif Hint Okyanusu Dipolü'nün etkisiyle önümüzdeki aylarda sel, kuraklık ve aşırı sıcaklık risklerinin yüksek olduğu pek çok Afrika ülkesinden biri.