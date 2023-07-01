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BM Güvenlik Konseyi, MINUSMA'nın görev süresini sona erdirmeyi kabul etti

BM Güvenlik Konseyi, MINUSMA'nın görev süresini sona erdirmeyi kabul etti

Dünya Haberleri

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) görev süresinin 30 Haziran itibarıyla sona erdirilmesini öngören bir kararı kabul etti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 1 Temmuz (Xinhua) -- New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Mali ile ilgili bir kararın oylaması, 30 Haziran 2023.

BM Güvenlik Konseyi Cuma günü BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) görev süresinin 30 Haziran itibarıyla sona erdirilmesini öngören bir kararı kabul etti. (Fotoğraf: Manuel Elías/Birleşmiş Milletler/Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Dünya

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