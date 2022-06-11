Beşiktaşlı eski futbolcu Love'nin cinsel ilişki kasetinin sızdırılmasına görüntülerdeki ünlü kadın isyan etti - Haberler

Türkiye'de bir dönem Alanyaspor ve Beşiktaş formalarını terleten forvet oyuncusu Wagner Love'nin geçtiğimiz dönemde ortaya çıkan cinsel ilişki kasedi büyük yankı uyandırmıştı. Türk basınında geniş bir yer bulmayan bu olay, yıllar sonra görüntülerdeki Pamela Butt'un açıklamaları nedeniyle gündeme geldi.

DOLAŞIMA GİRMESİNE İSYAN ETTİ

Brezilya'da geniş bir kesim tarafından tanınan cinsel içerikli film yıldızı Pamela Butt, özel görüntülerinin internet üzerinden geniş kitlelere ulaştırılmasının yanlış olduğunu savundu.

"ÖZEL HAYATIM İFŞA EDİLDİ"

Pamela Butt, kamera önünde cinsel ilişkiye girdiği zaman yüklü paralar aldığını fakat bu durumun farklı olduğunu söyledi. İki Pamela olduğunu söyleyen ünlü isim, bu olayda özel hayatının kirletildiğini dile getirdi.