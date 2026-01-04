Haberler

Berlin'de elektrik kesintisi: Eğitime ara verildi

Berlin'de elektrik kesintisi: Eğitime ara verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle 45 bin hane ile 2 binden fazla iş yerinin etkilendiği, bazı okullarda eğitim verilemeyeceği belirtildi. Olayla ilgili aşırı solcu bir grup hakkında inceleme başlatıldı.

ALMANYA'nın başkenti Berlin'de yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle eğitime 4 gün ara verildiği bildirildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 45 bin hane ile 2 binden fazla iş yerinin etkilendiği elektrik kesintisi devam ediyor. Polis, nakil hatlarına zarar veren sabotajı aşırı solcu Volkan Grubu'nun üstlendiğini duyurdu. Grup hakkında inceleme başlatıldığını açıklayan polis, kablo yangınları ve kundaklamaya ilişkin bilgi sahibi olanların kendileriyle iletişime geçmesi çağrısında bulundu.

Yetkililer, Berlin'de elektrik kesintisinden etkilenen bölgelerde ilk ve orta dereceli bazı okullarda perşembe gününe kadar eğitim verilemeyeceğini kaydetti. Elektrik kesintisinin olduğu bölgelerde yapılamayan tren seferleri yerine otobüslerin hizmet verdiği bilgisi de aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Şam'da SDG ile Suriye yönetimi arasında görüşmeler başladı

Türkiye'nin uyarıları işe yaradı! Komşuda beklenen görüşme başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsyan edip tüm ekini bedava dağıttı, duyan çuval çuval topladı! Bir günde bitti

İsyan edip bedava dağıttı, duyan koştu! Çuval çuval topladılar
ABD'nin tehdidi İran'ın uykularını kaçırdı! İnterneti kestiler

Komşudan Trump'ın tehdidi sonrası dikkat çeken adım! Fişi çektiler
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun 3 farklı kıyafetle görüntülenmesi dikkat çekti

Saatler içinde 3 kıyafet değiştirdi, nedeni sonradan ortaya çıktı
Evlilik yarışmasıyla tanınmıştı! Bahçeli'ye özel takım dikecek

Evlilik yarışmasıyla tanınmıştı! Bahçeli'ye özel takım dikecek
İsyan edip tüm ekini bedava dağıttı, duyan çuval çuval topladı! Bir günde bitti

İsyan edip bedava dağıttı, duyan koştu! Çuval çuval topladılar
Eyüpspor'da Orhan Ak dönemi sona erdi

Süper Lig'de ayrılık! Ünlü teknik adamla vedalaşıldı
Sadettin Saran-Musaba buluşmasına damga vuran diyalog

İlk buluşmaya damga vuran diyalog