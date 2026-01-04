Berlin'de elektrik kesintisi: Eğitime ara verildi

ALMANYA'nın başkenti Berlin'de yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle eğitime 4 gün ara verildiği bildirildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 45 bin hane ile 2 binden fazla iş yerinin etkilendiği elektrik kesintisi devam ediyor. Polis, nakil hatlarına zarar veren sabotajı aşırı solcu Volkan Grubu'nun üstlendiğini duyurdu. Grup hakkında inceleme başlatıldığını açıklayan polis, kablo yangınları ve kundaklamaya ilişkin bilgi sahibi olanların kendileriyle iletişime geçmesi çağrısında bulundu.

Yetkililer, Berlin'de elektrik kesintisinden etkilenen bölgelerde ilk ve orta dereceli bazı okullarda perşembe gününe kadar eğitim verilemeyeceğini kaydetti. Elektrik kesintisinin olduğu bölgelerde yapılamayan tren seferleri yerine otobüslerin hizmet verdiği bilgisi de aktarıldı.