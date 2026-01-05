Berlin'de elektrik kesintisi devam ediyor

ALMANYA'nın başkenti Berlin'de 3 Ocak'ta elektrik kablolarına yapılan saldırının ardından bazı bölgelere elektrik verilemediği bildirildi.

Berlin'in elektrik tedarik şirketinden yapılan açıklamada, 3 Ocak'ta elektrik kablolarına yapılan saldırının ardından Zehlendorf, Nikolassee ile Wannsee bölgelerinde 30 binin üzerinde hanede ve 1700'ün üzerinde işletmede kesintinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, bölgeye 8 Ocak Perşembe gününe kadar elektrik sağlanmasının beklenildiği kaydedildi.