Berlin'de elektrik kesintisi devam ediyor
Almanya'nın Berlin kentinde 3 Ocak'ta gerçekleşen elektrik kablolarına saldırı sonrası Zehlendorf, Nikolassee ve Wannsee bölgelerinde 30 binin üzerinde hane ve 1700'den fazla işletmeye elektrik verilemiyor. Elektrik tedarik şirketi, kesintilerin 8 Ocak'a kadar sürebileceğini açıkladı.
ALMANYA'nın başkenti Berlin'de 3 Ocak'ta elektrik kablolarına yapılan saldırının ardından bazı bölgelere elektrik verilemediği bildirildi.
Berlin'in elektrik tedarik şirketinden yapılan açıklamada, 3 Ocak'ta elektrik kablolarına yapılan saldırının ardından Zehlendorf, Nikolassee ile Wannsee bölgelerinde 30 binin üzerinde hanede ve 1700'ün üzerinde işletmede kesintinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, bölgeye 8 Ocak Perşembe gününe kadar elektrik sağlanmasının beklenildiği kaydedildi.
