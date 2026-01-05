Haberler

Berlin'de elektrik kesintisi devam ediyor

Almanya'nın Berlin kentinde 3 Ocak'ta gerçekleşen elektrik kablolarına saldırı sonrası Zehlendorf, Nikolassee ve Wannsee bölgelerinde 30 binin üzerinde hane ve 1700'den fazla işletmeye elektrik verilemiyor. Elektrik tedarik şirketi, kesintilerin 8 Ocak'a kadar sürebileceğini açıkladı.

ALMANYA'nın başkenti Berlin'de 3 Ocak'ta elektrik kablolarına yapılan saldırının ardından bazı bölgelere elektrik verilemediği bildirildi.

Berlin'in elektrik tedarik şirketinden yapılan açıklamada, 3 Ocak'ta elektrik kablolarına yapılan saldırının ardından Zehlendorf, Nikolassee ile Wannsee bölgelerinde 30 binin üzerinde hanede ve 1700'ün üzerinde işletmede kesintinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, bölgeye 8 Ocak Perşembe gününe kadar elektrik sağlanmasının beklenildiği kaydedildi.

