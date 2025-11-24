Belçika'da İşçi Sendikalarından Grev Çağrısı

BELÇİKA'daki tüm işçi sendikalarının çağrısıyla kamuda ve özel sektörde çalışanlar, hükümetin tasarruf tedbirlerini protesto etmek için greve gitti.

Belçika'daki 3 günlük grev kapsamında, 24 Kasım'da demir yolları ve toplu ulaşım çalışanları, 25 Kasım'da kamu çalışanları, 26 Kasım'da da bütün sektörleri içeren genel grev yapılacak. Ülkede yarın okul, kreş, hastane ve belediye çalışanlarının da iş bırakması bekleniyor. Çarşamba günü ise ülkede bütün sektörleri kapsayan genel grev yapılacak.