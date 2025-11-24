Belçika'da İşçi Sendikalarından Grev Çağrısı
Belçika'daki tüm işçi sendikalarının çağrısıyla, hükümetin tasarruf tedbirlerini protesto etmek için çalışanlar 3 gün sürecek greve gidiyor. Demir yolları ve toplu ulaşım, kamu çalışanları ve tüm sektörleri kapsayan genel grev gerçekleştirilecek.
Belçika'daki 3 günlük grev kapsamında, 24 Kasım'da demir yolları ve toplu ulaşım çalışanları, 25 Kasım'da kamu çalışanları, 26 Kasım'da da bütün sektörleri içeren genel grev yapılacak. Ülkede yarın okul, kreş, hastane ve belediye çalışanlarının da iş bırakması bekleniyor. Çarşamba günü ise ülkede bütün sektörleri kapsayan genel grev yapılacak.
