Haberler

Belçika'da İşçi Sendikalarından Grev Çağrısı

Belçika'da İşçi Sendikalarından Grev Çağrısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika'daki tüm işçi sendikalarının çağrısıyla, hükümetin tasarruf tedbirlerini protesto etmek için çalışanlar 3 gün sürecek greve gidiyor. Demir yolları ve toplu ulaşım, kamu çalışanları ve tüm sektörleri kapsayan genel grev gerçekleştirilecek.

BELÇİKA'daki tüm işçi sendikalarının çağrısıyla kamuda ve özel sektörde çalışanlar, hükümetin tasarruf tedbirlerini protesto etmek için greve gitti.

Belçika'daki 3 günlük grev kapsamında, 24 Kasım'da demir yolları ve toplu ulaşım çalışanları, 25 Kasım'da kamu çalışanları, 26 Kasım'da da bütün sektörleri içeren genel grev yapılacak. Ülkede yarın okul, kreş, hastane ve belediye çalışanlarının da iş bırakması bekleniyor. Çarşamba günü ise ülkede bütün sektörleri kapsayan genel grev yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'i kendi evlatları yıktı

Şok skor! Real Madrid'i kendi evlatları yıktı
Türk Hava Yolları, Venezuela uçuşlarını 4 gün süreyle askıya aldı

Gerilim tırmanıyor! THY o ülkeye uçuşları resmen askıya aldı
'Pes' dedirten hırsızlık! Pamuk Prenses'in cücelerini çaldılar

"Pes" dedirten olay! Pamuk Prenses'in dört cücesi kaldı
At üstündeyken elektrik direğine çarpan adam hayatını kaybetti

At binmeye çıkan adam feci şekilde can verdi
Real Madrid'i kendi evlatları yıktı

Şok skor! Real Madrid'i kendi evlatları yıktı
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 3 isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 3 isme "Güle güle" dedi
Yok artık daha neler! Bütün ülke Asensio'yu konuşuyor

Dün gece yaptıkları olay oldu! Bütün ülke onu konuşuyor
Ferdi Zeyrek'in ölümünde bilirkişi raporu açıklandı: Sızıntı bildirilmemiş

Ferdi Zeyrek'i ölüme götüren detay
Fenerbahçe maçında canlı bahis krizi! 2-0 gerideyken kilitlediler

Fenerbahçe maçında canlı bahis krizi! 2-0 gerideyken...
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt

Kerem'den Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Seyir halindeki otomobilin tavanında twerk yapmaya çalıştı

İstanbul'da seyir halindeki otomobilde skandal görüntü
G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı

G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.