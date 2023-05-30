Başsavcı Ünlüsoy, TDV'ye kurban bağışında bulundu

Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışı yaptı. Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Başsavcı Ünlüsoy'u makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ünlüsoy, Fakirullahoğlu'na teşekkür ederek TDV'ye kurban bağışında bulundu. Kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı adına kabul eden Fakirullahoğlu, Başsavcı Ünlüsoy'a teşekkür ederek bağış makbuzunu takdim etti. - HAKKARİ