Bakan Uraloğlu, Tacikistan Ulaştırma Bakanı ile Görüştü

Bakan Uraloğlu, Tacikistan Ulaştırma Bakanı ile Görüştü
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkmenistan'da Tacikistan Ulaştırma Bakanı Azim İbrohim ile ikili görüşme gerçekleştirdi. İkili ilişkilerin güçlendirilmesi için değerlendirmelerde bulunuldu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, '3'üncü Birleşmiş Milletler Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Türkmenistan'ın Avaza kentinde Tacikistan Ulaştırma Bakanı Azim İbrohim ile bir araya geldi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tacikistan Ulaştırma Bakanı Sayın Azim İbrohim ile ikili bir görüşme gerçekleştirdik. Ulaştırma alanındaki iş birliğimizi geliştirmek üzere değerlendirmelerde bulunduk. Türkiye olarak dost ülke Tacikistan ile ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak adımlar atmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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