Van'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı

Katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı
Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti

Fidan Gül'ün kapısını açan isim "Benden buraya kadar" dedi
TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kızın sözleri damga vurdu
Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti

Günlerdir aranan Gülçiçek video gönderdi! Ailesi bir kez daha yıkıldı

Bakan Uraloğlu, Suriye Ulaştırma Bakanı ile Görüştü

Bakan Uraloğlu, Suriye Ulaştırma Bakanı ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şam'da Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir ile bir araya gelerek ulaşım altyapısı ve lojistik iş birliği konularında görüşmelerde bulundu. Ayrıca Hicaz Demiryolu İstasyonu'nu ziyaret etti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir ile bir araya geldi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ziyarette bulunduğu Şam'da Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir ile görüştü. Bakan Uraloğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye Ulaştırma Bakanı Sn. Yarub Süleyman Bedir ile bir araya geldik. Bölgenin özellikle ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, lojistik iş birliği ve bölgesel bağlantı projelerini değerlendirdik. İki komşu ülke olarak ortak bir gelecek inşa etmek adına iş birliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BAKAN URALOĞLU, HİCAZ DEMİR YOLU İSTASYONU'NU ZİYARET ETTİ

Bakan Uraloğlu, Şam temasları kapsamında Hicaz Demir yolu İstasyonu'nu ziyaret etti. Ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamasında Uraloğlu, "Ecdadımızdan yadigar Hicaz Demiryolu İstasyonu'nu ziyaret ettik. Bu mekan, sadece bir istasyon değil; milletimizin tarih sahnesine mühür vurduğu bir medeniyet yolculuğunun nişanesi" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.