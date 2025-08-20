Bakan Uraloğlu Bükreş Metro Şantiyesi'ni Ziyaret Etti

Bakan Uraloğlu Bükreş Metro Şantiyesi'ni Ziyaret Etti
Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Romanya'da Bükreş Metro Şantiyesi'ni ziyaret ederek Türk yüklenici firmalarının uluslararası projelerdeki rolünü vurguladı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Romanya temaslarımız kapsamında Bükreş Metro Şantiyesi'ni ziyaret ettik. Türk yüklenici firmalarımızın Avrupa'nın merkezinde hayata geçirdiği bu tür projeler; yalnızca mühendislik kabiliyetimizin değil, vizyonumuzun da bir yansımasıdır. Bükreş Metro Şantiyesi, modern şehrin kalbine atılan bir imza eser niteliği taşırken, Türkiye'nin Avrupa'daki güçlü varlığını ve ortak geleceğe sunduğu katkıyı en somut biçimde ortaya koyuyor. Türk iş dünyasının yurt dışındaki etkinliğinin önemli bir göstergesi olan bu proje, bölgenin ulaşım altyapısına değerli katkılar sunuyor. Türk iş insanlarımızın uluslararası ölçekte üstlendiği bu çalışmalar, Türkiye ve Romanya arasındaki iş birliğinin de güçlenmesine katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

