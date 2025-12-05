Haberler

Bakan Işıkhan, TDT Çalışma, İstihdam ve Sosyal Koruma Bakanları 1'inci Toplantısı'na katıldı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan'da Türk Devletleri Teşkilatı Çalışma, İstihdam ve Sosyal Koruma Bakanları 1'inci Toplantısı'na katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk dünyası olarak 'Dilde, fikirde, işte birlik' anlayışına sahibiz. Tarihi öneme sahip olduğuna inandığımız; Türk Devletleri Teşkilatı Çalışma, İstihdam ve Sosyal Koruma Bakanları 1'inci Toplantısı'nı Bakü'de gerçekleştirdik. Türk Dünyası 2040 Vizyonu rehberliğinde; çalışma, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında iş birliğimizi güçlendirmek için kararlıyız. İmzaladığımız ilk 'Ortak Bildirge'mizin vatandaşlarımız, ülkelerimiz ve Teşkilatımız için hayırlı olmasını diliyorum. Kadim tarihimizden aldığımız güç ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk Dünyası'nın kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

