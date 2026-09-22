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Bakan Işıkhan, 2026 Dünya Beceriler Zirvesi için Çin'in Şanghay kentine gitti

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Bakan Işıkhan, 2026 Dünya Beceriler Zirvesi için Çin'in Şanghay kentine gitti
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 Dünya Beceriler Zirvesi için Çin'in Şanghay kentinde temaslarda bulunuyor. Işıkhan, zirvede ikili görüşmeler yapacağını, teknolojik dönüşüm ile eğitim ve çalışma hayatı ilişkisinin ele alınacağını belirtti.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 Dünya Beceriler Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Şanghay kentine gitti. Bakan Işıkhan, zirve boyunca katılımcı ülke ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelerek ikili görüşmeler gerçekleştireceklerini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 Dünya Beceriler Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Şanghay kentinde temaslarda bulunuyor. Sanal medya hesabından ziyarete ve zirveye ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, program kapsamındaki temaslara değindi. Zirve boyunca katılımcı ülke ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle bir araya geleceklerini ve ikili görüşmeler gerçekleştireceklerini belirten Işıkhan, "Ülkelerin çalışma hayatını, işgücü kapasitesini, ekonomik ve sosyal hayatını derinden etkileyen teknolojik değişim ve dönüşüm süreçlerini ele alacak, çalışma hayatı ve eğitim sistemlerinin ilişkisini değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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