Bakan Bolat, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Al Falih ile bir araya geldi

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al Falih ile Riyad'da görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suudi Arabistan ziyaretleri vesilesiyle bulunduğumuz Riyad'da kıymetli dostum Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al Falih ile verimli bir heyetler arası görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki yatırım olanaklarını ve iş birliği potansiyellerini ele aldık, bu doğrultuda belirlediğimiz ortak hedefleri istişare ettik" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Al Falih ile ikili ticaret, müteahhitlik hizmetleri, helal alanında iş birliği ve transit ticaret konularındaki ilişkileri derinleştirmeye yönelik atılabilecek adımları değerlendirdiklerini belirten Bolat, "Suudi Arabistan ile 2025 yılında 8,6 milyar dolar olan ticaret hacmimizi; kısa vadede 10 milyar dolar, uzun vadede ise 30 milyar dolara çıkarmak için çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN YATIRIM FORUMU'NUN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bakan Bolat, Al Falih ile birlikte ayrıca Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım Forumu'nun açılışını gerçekleştirdi. Bolat, "İki ülke iş dünyalarımızın katılımı ile düzenlediğimiz Forum'da, firmalarımızın ortak projelerde yer alması ve ortaklıklarını güçlendirme noktasında atılabilecek adımları ve başta Suriye ve Gazze'nin yeniden imarı ve Afrika'nın kalkındırılması olmak üzere üçüncü ülkelerde ortak atılabilecek adımların önemini bir kez daha vurguladık. Firmalarımızın üçüncü ülkelerde gerçekleştireceği ortak yatırım ve projeler, yalnızca ekonomik kalkınmaya fayda sağlamayacak, aynı zamanda bölgemizin istikrara kavuşmasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.