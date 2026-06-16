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Ticaret Bakanı Bolat, Özbekistan'da

Ticaret Bakanı Bolat, Özbekistan'da
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Özbekistan'da Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ile bir araya geldi. Görüşmede ticaret hacmi hedefleri ve yatırımlar ele alındı.

BOLAT MEVKİDAŞI KUDRATOV İLE BİR ARAYA GELDİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temaslarda bulunmak üzere gittiği Özbekistan'da Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ile bir araya geldi. Bakan Bolat, mevkidaşı Kudratov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği; kısa vadede 5 milyar dolar, orta vadede 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefimiz doğrultusunda Tercihli Ticaret Anlaşması genişletme müzakerelerini hızlandırarak sonuçlandırma hususunda mutabık kaldık. Görüşmemizde, Özbekistan'a duyduğumuz güvenin ve uzun vadeli bakış açımızın bir yansıması olan ülkedeki yatırımlarımızın 2025 yılı itibarıyla 8,2 milyar dolar seviyesine ulaşmasının verdiği şevk ile yeni yatırım projelerine vereceğimiz destekleri istişare ettik" dedi.

'FİRMALARIMIZ ÖZBEKİSTAN'IN DÖNÜŞÜMÜNDE ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENMEKTEDİR'

Bakan Bolat, Türk müteahhitlerinin Özbekistan'da yaptığı projelere de değinerek, "Bunun yanında, Türk şirketlerinin Özbekistan'daki katkıları yalnızca yatırımlarla sınırlı kalmamakta, müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarımız da yeni Özbekistan'ın dönüşümünde önemli bir rol üstlenmektedir. Bu kapsamda, Türk müteahhitleri, Özbekistan'da bugüne kadar toplam değeri 9 milyar doları aşan, 300'den fazla projeyi hayata geçirmiştir. Büyüyen ve gelişen Özbekistan'ın sembolleri haline gelen 'Tashkent City', 'NestOne' ve 'Piramit' gibi birçok proje Türk müteahhitlerin imzasını taşımaktadır. Her geçen gün derinleşerek gelişen Özbekistan ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendirmeye kararlıyız" ifadelerine yer verdi.

Hüseyin Samet ÖKSÜZ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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